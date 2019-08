Placido Domingon väitetyt seksuaaliset ahdistelut tutkitaan

Oopperatähti Placido Domingo joutuu seksuaalisen häirinnän tutkinnan kohteeksi.

Los Angelesin ooppera avasi tiistaina tutkinnan tähtitenorin toiminnasta sen jälkeen, kun uutistoimisto AP paljasti, että Domingo on uransa varrella ahdistellut monia oopperalaulajiksi ja esiintyjiksi pyrkiviä naisia. AP:n tiedot perustuvat useiden naisten nimettömiin haastatteluihin.

Espanjalaislähtöinen Domingo on toiminut Los Angelesin oopperan johtajana vuodesta 2003 lähtien. Ooppera kertoo palkanneensa ulkopuolisen edustajan tutkimaan huolestuttavia syytöksiä.

– Placido Domingo on ollut dynaaminen luova voima Los Angelesin oopperassa ja Los Angelesin taiteellisessa kulttuurissa yli kolmen vuosikymmenen ajan, oopperan lausunnossa todetaan.

– Tästä huolimatta olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme, jotta voimme vaalia ammatillista ja yhteistyöhön perustuvaa ympäristöä, jossa kaikki työntekijämme ja taiteilijamme tuntevat olonsa yhdenvertaisesti turvalliseksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi.

Syytökset ovat vieneet Domingolta myös tulevia työkeikkoja. Philadelphian orkesteriyhdistys perui Domingon esiintymisen syksyn avauskonsertissaan. Myös San Franciscon ooppera perui Domingon konsertin. Sen sijaan New Yorkin Metropolitan-ooppera sanoi odottavansa tutkinnan tuloksia ennen kuin tekisi lopullisia päätöksiä.

“Julkinen salaisuus”

AP:n haastattelemat naiset sanovat Domingon esimerkiksi painostaneen heitä tarjoamalla töitä ja tukea, ja jos naiset torjuivat tämän lähestymisyritykset, Domingo rankaisi heitä ammatillisesti.

Kahdeksan laulajaa ja yksi tanssija ovat jakaneet AP:lle kokemuksiaan Domingon kanssa kolmelta vuosikymmeneltä. Kaikkien mukaan tähden käytös on ollut oopperamaailmassa “julkinen salaisuus”, ja kollegat olivat toistuvasti neuvoneet välttämään kahdenkeskisiä tilanteita Domingon kanssa.

Yhdeksän haastatellun lisäksi muutamat naiset ovat kertoneet AP:lle Domingon tehneen ehdotuksia ja yrittäneen toistuvasti kutsua heitä treffeille. AP on myös puhunut kymmenille muille alalla toimiville, jotka sanovat todistaneensa Domingon epäsopivaa käytöstä.

Nimet salassa ahdistelun välttämiseksi

Vain yksi AP:n haastattelemista naisista, Domingon kanssa Washingtonin oopperassa laulanut Patricia Wulf, kertoo tapahtuneista omalla nimellään. Muut eivät halunneet henkilöllisyyttään julki, sillä he pelkäsivät mahdollisia seurauksia alalla tai jopa häirintää ja julkista nöyryyttämistä.

Kenelläkään naisista ei ollut esittää todisteeksi esimerkiksi viestejä, mutta AP on vahvistanut tarinoita puhumalla monille kollegoille ja ystäville, joille naiset ovat tapahtuneista kertoneet. Lisäksi AP on itsenäisesti varmistanut naisten työskennelleen kertomissaan paikoissa ja vahvistanut Domingon olleen tuolloin läsnä.

Kaksi haastatelluista kertoo myöntyneensä hetkellisesti Domingon pyrkimyksiin. He perustelevat tätä sillä, etteivät halunneet vaarantaa urakehitystään aiheuttamalla pettymystä alan vaikutusvaltaisimmalle miehelle.

Domingo “ei koskaan tahallaan loukkaisi”

Domingo itse ei ole vastannut AP:n esittämiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Hän on kuitenkin antanut lausunnon, jossa kieltää kaikki syytökset kutsuen niitä syvästi ongelmallisiksi ja sellaisenaan virheellisiksi.

Lausuntonsa mukaan Domingo pitää tuskallisena sitä, että hän on saattanut aiheuttaa mielipahaa “parhaista pyrkimyksistään” huolimatta.

Hän korostaa, että hänet tuntevat ja hänen kanssaan työskennelleet ihmiset tietävät kyllä, ettei hän koskaan tahallaan loukkaisi, vahingoittaisi tai nolaisi ketään. Domingo kertookin uskovansa, että kaikki hänen vuorovaikutuksensa ja ihmissuhteensa ovat aina olleet “tervetulleita ja yhteisymmärrykseen perustuvia”.

– Ymmärrän kuitenkin, että säännöt ja standardit, joiden perusteella meitä arvioidaan – ja pitääkin arvioida – ovat tänä päivänä hyvin erilaiset kuin ennen, hän kirjoittaa.

AP:n haastattelemat naiset ovat sanoneet rohkaistuneensa seksuaalista häirintää vastustavan #metoo -liikkeen myötä.

Domingo on yksi oopperan suurnimistä. Hän muodosti yhdessä Jose Carrerasin ja Luciano Pavarottin kanssa maailmankuulun Kolme tenoria -kokoonpanon. 78-vuotias Domingo on AP:n mukaan laulanut yli 4 000 esityksessä, mikä on oopperalaulajien ennätys.