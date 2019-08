Pohjaveden pinnat yhä laskussa – Kaivoista voi vesi loppua

Pohjavedet ovat ajankohtaan nähden tavanomaista matalampana ja niiden odotetaan edellään laskevan, mikäli sateita ei kuulu.

– Jos tämä jatkuu kauan, on vaara, että yksityisomistuksessa olevien kaivojen vesi voi alkaa olla vähissä, kertoo ryhmäpäällikkö Jarkko Koskela Suomen ympäristökeskukselta.

Tavarankuljetuslaki estää pelastuslaitoksia täyttämästä kaivoja

Palokunta ei ole enää muutamaan vuoteen saanut tuoda kaivon täyttöapua vesipulasta kärsiville.

– Meillä ei ole ammattimaiseen vedenkuljetukseen lupia. Aikaisemmin vettä on kuljetettu, mutta se on muuttunut, kertoo vs. pelastuspäällikkö Markus Koskela Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

Veden kuljettamisen estävä tavarankuljetuslaki tuli voimaan vuonna 2014. Jos vettä kuljetetaan rahallista korvausta vastaan, pitää palokunnan autossa olla liikennelupa ja palokunnassa ammattipätevyyden omaava henkilö, joka vastaa luvanvaraisesta liikenteestä. Auto pitää myös rekisteröidä luvanvaraiseen liikenteeseen.

– Säiliöautoja täytetään välillä luonnonvesilähteistäkin, joten veden puhtautta ei voitaisi taata, Koskela sanoo ja tähdentää, että kaivojen täyttämisessä ei ole kysymys pelastuslaitoksen ydintoimintaan kuuluvasta tehtävästä.

Jos kysymyksessä on tilanne, jossa vaikka karja on vedenpuutteessa kuolemassa janoon, voidaan vedenkuljetus tulkita hätätapaukseksi, joka kuuluu pelastuslaitoksen tehtäviin.

Sen, onko kyse hätätapauksesta vai ei, määrittelee työvuorossa oleva päivystävä palomestari.

Kannettu vesi ei kaivossa pysy – ainakaan kovin pitkään

Omaan, vajaaseen kaivoon on mahdollista tilata vettä yksityisiltä urakoitsijoilta. Ympäristökeskus ei kuitenkaan suosittele veden lisäämistä kaivoon.

– Se ei ole mikään pitkäaikainen ratkaisu. Hetkellisen helpotuksen se voi tuoda, mutta pitkällä tähtäimellä se ei ratkaise ongelmia. Jostainhan vesi tulee kaivoon ja osaa se johtautua toiseenkin suuntaan, Jarkko Koskela huomauttaa.

Vanhan sanonnan mukaan kannettu vesi ei kaivossa pysy. Vesi häviää nopeasti kaivoista, jotka on rakennettu vettä hyvin läpäiseviin maakerroksiin. Huonosti vettä läpäisevään maahan rakennetussa kaivossa vesi tosin voi säilyä kauemmin.

Kaivoon kaadettu vesi sekoittaa kaivon pohjalle kertynyttä ainesta veteen ja vesi voi muuttua sameaksi. Huonokuntoiseen kaivoon ei ennen perusteellista puhdistamista pitäisi kaataa vettä lainkaan.

Kaivon pohjan voi tilapäisesti yrittää tiivistää muovikalvosta tehdyllä säkillä veden varastointia varten. “Kaivokassi” on kuitenkin vain hätäratkaisu, jolle tulisi löytää parempi pysyvä vaihtoehto. HÄSA