Pohjois-Korea kertoo ensimmäisestä koronakuolemasta – valtionmedian mukaan kuusi kuumeessa ollutta ihmistä on kuollut

Pohjois-Korea kertoo maassa kuolleen kuusi kuumeessa ollutta ihmistä, joista yhdellä oli todettu koronatartunta. Asiasta kertoo valtiollinen KCNA-uutistoimisto.

Maa ei ole aiemmin kertonut koronavirukseen liittyvistä kuolemista ja kertoi ensimmäisestä koronatartunnastakin vasta eilen.

– Kuume, jonka syytä ei ole voitu tunnistaa on levinnyt räjähdysmäisesti maanlaajuisesti huhtikuun lopulta, KCNA kertoo.

Tätä nykyä maassa on KCNA:n mukaan 187 800 ihmistä eristyksissä ja hoidettavana.

Kuudesta kuolleesta yksi oli saanut positiivisen testituloksen, ja tartunta edustaa uutistoimiston mukaan koronaviruksen erittäin tarttuvaa omikronvarianttia.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un määräsi torstaina koko maahan koronasulun. Maahan julistettiin myös korkein mahdollinen hätätila viruksen hillitsemiseksi.

Kim vaati myös entistä tiukempaa kontrollia rajoille sekä karanteenitoimia. Hänen mukaansa virus saadaan näin voitettua erittäin lyhyessä ajassa.

Laaja epidemia voisi olla kohtalokas maan terveydenhuoltojärjestelmälle

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä.

Pohjois-Korean mureneva terveydenhuoltojärjestelmä olisi laajaksi puhkeavan koronavirusepidemian kanssa ongelmissa, uskovat asiantuntijat.

Naapurimaassa Kiinassa moni kaupunki, muun muassa talouselämän pääkaupunki Shanghai, on ollut tiukassa koronasulussa useamman viikon ajan.

Etelä-Korean Soulissa sijaitseva uutissivusto NK News kertoi torstaina, että Pohjois-Korean pääkaupungista Pjongjangista osa oli ollut suljettuna jo kahden päivän ajan. Sivuston mukaan lukuisat lähteet kaupungista olivat myös kuulleet tietoja paniikkiosteluista, jotka johtuvat epävarmuudesta koronasulun kestosta

Pohjois-Korean erittäin korkeasti koronarokotetussa etelänaapurissa on poistettu lähestulkoon kaikki koronarajoitukset. Tartunnat ovat lähteneet Etelä-Koreassa jyrkkään laskuun maaliskuisen tautipiikin jälkeen.