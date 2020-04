Pohjois-Korea: Meillä ei ole yhtään koronavirustartuntaa

Pohjois-Korea väittää, että ”yksikään ihminen” maassa ei ole saanut koronavirusta. Väitettä ei uskota ulkomailla, kertoo BBC.

Pjongjangin mukaan tässä on onnistuttu tiukoilla rajoitustoimilla ja rajojen sulkemisella.

Yhdysvaltain johtava sotilaskomentaja Etelä-Koreassa sanoo Pohjois-Korean väitteen olevan ”epätosi” ja ”mahdoton”.

Pohjois-Korean asiantuntija sanoo BBC:lle, että maassa on todennäköisesti koronatartuntoja, mutta mitään varsinaista epidemiaa maassa on tuskin ollut.

Pak Myong-su, joka johtaa Pohjois-Korean epidemioiden vastaista keskushätätilatoimistoa, kertoi uutistoimisto AFP:lle perjantaina, että ”yksikään ihminen ei ole saanut tartuntaa uudesta koronaviruksesta maassamme tähän mennessä”.

– Me olemme tehneet ennaltaehkäiseviä ja tieteellisiä toimia kuten tutkimuksia ja karanteeneja kaikille maahamme saapuville ja tarkasti desinfioineet kaikki tuotteet sekä sulkeneet rajamme ja tukkineet meri- ja lentoreitit.

Taudin leviämistä Kiinasta ei ole voitu estää

Yhdysvaltain kenraali Robert Abrams, joka johtaa maansa joukkoja Etelä-Koreassa, ei usko tätä.

– Voin sanoa että väite on mahdoton perustuen kaikkeen tiedustelutietoon mitä meillä on, hän sanoi CNN:lle ja Voice of Americalle.

Hänellä ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, kuinka paljon tautitapauksia maassa on.

Oliver Hotham, joka johtaa Pohjois-Koreaan erikoistunutta uutissivustoa NK News, on samaa mieltä kenraalin kanssa.

– On hyvin epätodennäköistä, että tapauksia ei ole, koska maalla on rajaa Kiinan ja Etelä-Korean kanssa.

Hänen mukaansa Kiinalla ja Pohjois-Korealla on niin paljon rajakauppaa ja taloussuhteita, että taudin leviämistä ei ole voitu estää.

Tammikuussa Pohjois-Korea sulki rajansa ja myöhemmin asetti karanteeniin satoja ulkomaalaisia pääkaupungissa Pjongjangissa. Tänä aikana tautitapausten määrä kasvoi Kiinassa räjähdysmäisesti.

NK News kertoi, että Pohjois-Koreassa on asetettu eristyksiin jopa 10 000 kansalaista, joista yhä karanteenissa on noin 500 ihmistä.