Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unilta puuttuu seuraaja – Kimin luksusveneistä tehty satelliittihavaintoja Wonsanin edustalta

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin pikkusiskolla Kim Yo-jongilla olisi kaikki tarvittavat ominaisuudet siirtyä maan johtajaksi, mutta hän on perinteitä noudattavalle maalle väärää sukupuolta.

Maailman sulkeutunein valtio saattaa käydä parhaillaan historiansa suurinta kriisiä, jos johtaja Kim Jong-unin terveys todella on pettänyt. Kimin omalla jälkikasvulla kestää vielä vuosia kasvaa johtajaikään eikä muita seuraajia ole ole.

Pohjois-Korean johtajan terveydentilasta ei ole varmaa tietoa. Tiistaina maata tarkkailevan NK Pron satelliittikuvat Kimin aluksista vihjasivat, että Kim tai hänen seurueensa on Wonsanin rannikkokaupungissa, kertoi Reuters. Alukset ovat liikkuneet Wonsanin edustalla koko huhtikuun ajan.

Viime viikolla satelliittikuvat paikansivat Kimin henkilökohtaisen junan Wonsaniin.

Ihmettely Kimin terveydentilasta kiihtyi, kun hän jätti näyttäytymättä maan suurimpana juhlapäivänä 15. huhtikuuta, jolloin on hänen isoisänsä, Pohjois-Korean perustajan Kim Il-sungin syntymäpäivä.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Kim Yeon-chul, joka vastaa maan Pohjois-Korean-suhteista, arveli poissaolon johtuneen koronaviruksesta. Kim yksinkertaisesti välttelisi kontakteja pysyäkseen terveenä.

– En pidä sitä lainkaan poikkeuksellisena koronavirustilanteen takia, hän sanoi Reutersin mukaan.

Pohjois-Korea ei ole raportoinut yhdestäkään tartunnasta.

Johtajat hävinneet ennenkin

On mahdollista, että Kim polttaa ketjussa tupakkaa luksusaluksensa kannella entiseen tapaan ja nauttii maailman arvuuttelusta.

Sekä hänen isoisänsä ja että isänsä Kim Jong-ilin kuolemalla ehdittiin spekuloida Etelä-Korean ja Japanin mediassa useaan otteeseen heidän hallitsijavuosinaan, huomauttaa Kim Jong-unin elämänkerran kirjoittanut Anna Fifield

The Washington Postissa.

Yli kahdeksan vuotta maata hallinnut Kim hävisi julkisuudesta kuudeksi viikoksi vuonna 2014. Myös silloin hänen sydämensä epäiltiin pettäneen.

Pohjois-Korean tuntija Andrei Lankov on The Washington Postin mukaan vakuuttunut, että tällä kertaa Kimin terveydentila on todella horjunut.

Lehden mukaan Pohjois-Korean hallintoa kannatteleva, pääkaupungissa Pjongjangissa asuva eliitti on myös ymmällään johtajansa katoamisesta. Ihmiset ovat alkaneet lehden mukaan pääkaupungissa hamstraamaan ruokaa ja taloustarvikkeita poikkeuksellisen tilanteen takia.

Isoveljen oikea käsi

Voisiko Kimin pikkusisko Kim Yo-jong nousta Pohjois-Korean johtoon? Siirtymistä perustelisi, että hän on valmiiksi korkealla hierarkkisen maan valtaportailla. Huhuja kiihdyttää, että vallan kulisseissa toiminut sisko on antanut viime viikkoina lausuntoja omissa nimissään.

Kim Yo-jong on toiminut Kimin valtaannoususta lähtien veljensä taustalla. Hän yksi harvoja ihmisiä, joihin hänen veljensä luottaa, kirjoittaa Fifield kirjassaan Loistava toveri. Pikkusisko on maan hallinnon avainhenkilö, joka johtaa propagandakoneistoa – siis ohjaa ja varjelee veljensä imagoa.

Hän on ensimmäinen perheenjäsen, joka matkusti Etelä-Koreaan sitten Koreoiden sodan helmikuussa 2018 olympialaisten aikaan. Kim Yo-jong esiintyi vaatimattomana ja ystävällisenä.

Kim Jong-un on 36-vuotias, mutta hänen siskonsa iästä liikkuu eri arvioita. Etelä-Korea arvioi hänen syntyneen vuonna 1988, Yhdysvallat 1989. Kun Kim Yo-jong muutti lapsena veljiensä tavoin Sveitsiin opiskelemaan, Pohjois-Korea ilmoitti syntymävuodeksi 1991.

Isän suosikki

Kim Yo-jongin sukupuoli on voinut myös suojella häntä ja mahdollistaa hänen nousunsa maan johtoon. Kim murhautti isovelipuolensa Kim Jong-namin 2017 siksi, että tämä olisi voinut ainakin teoriassa syrjäyttää Kimin.

Kim Jong-unilla on toinen isoveli, Kim Jong-chul, mutta Kim Jong-il oli arvioinut hänet tyttömäiseksi ja siten epäsopivaksi hallitsijan rooliin. 38-vuotias Kim Jong-chul on Eric Clapton -fani, joka soittaa omassa yhtyeessään Pjongjangissa.

Kim Yo-jong sen sijaan oli jo lapsena Kim Jong-ilin suosikki, jonka kiinnostusta politiikkaan ja johtotehtäviin isä hehkutti. Hänen intohimonsa oli lapsena tanssiminen, ja hänen suora ryhtinsä kiinnitti Etelä-Korean median huomion.

Kim Yo-jongilla ei kuitenkaan ole johtajalle välttämättömiä sotilaallisia arvonimiä eikä propaganda ole rummuttanut hänen hahmoaan. Häntä ei ole edes esitelty johtajan sisarena pohjoiskorealaisille.