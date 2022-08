"Poikkeuksellisen suosittu" kokoomus edelleen Ylen kannatuskyselyn ykkönen

Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan kokoomus on Suomen edelleen suosituin puolue 23,4 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus on ollut parhaimmillaan keväällä 26 prosenttia, mutta kannatus on yhä silti poikkeuksellisen korkeaa, sanoo tutkimuksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Ylelle. Toiseksi suosituin on pääministeripuolue SDP, joka nosti nyt kannatustaan edellisestä mittauksesta puolella prosenttiyksiköllä 20,3 prosenttiin. Kolmantena ja neljäntenä tulevat...