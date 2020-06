Poliisi: Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista aloitetaan esitutkinta – yksi virkamies epäiltynä

Poliisi aloittaa esitutkinnan entisen ministerin Katri Kulmunin (kesk.) viestintäkoulutushankinnoista.

– Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista, kertoo esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi ei kommentoi epäillyn henkilöllisyyttä tämän enempää.

Helsingin poliisilaitos kertoo samalla saaneensa päätökseen työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön viestintäkoulutushankintoihin liittyvän esiselvityksen. Koulutushankinnoista tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä.

Poliisi korostaa, että kysymyksessä on vasta rikosprosessin ensimmäinen vaihe eli rikosepäily, vaikka esiselvityksessä löytyi konkreettiset perusteet esitutkinnan aloittamiselle.

– Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet tai koko rikosepäily voi muuttua olennaisestikin, tiedotteessa todetaan.

Ministeriön tarkastus suositteli jatkotoimia

Aiemmin tässä kuussa työ- ja elinkeinoministeriön sisäinen tarkastus suositteli, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Kulmunin viestintäkoulutusten laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi.

Nämä toimet kohdistuisivat koulutusta tarjonneeseen viestintätoimisto Tekiriin ja Kulmunin läheisenä avustajana toimineeseen Kari Jääskeläiseen. Selvityksessä ei oteta kantaa jatkotoimien tarkkaan sisältöön.

Keskustan puheenjohtaja ja silloinen ministeri Katri Kulmuni sai viime syksynä ja tänä keväänä viestintätoimisto Tekiriltä esiintymisvalmennusta ja viestintäkonsultointia, joista kertyneen yli 56 000 euron laskun maksoivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Kulmuni sai viestintäkoulutusta ensin elinkeino- ja sitten valtiovarainministerinä toimiessaan. Koulutukset eivät kaikilta osin liittyneet hänen ministerintehtäviinsä.

Kulmuni kertoi muun muassa hankinnan suuren hinnan tulleen hänelle yllätyksenä. Ennen eroaan hän lupasi maksaa rahat takaisin.