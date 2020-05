Poliisi löysi kuolleen espoolaisasunnosta – Aiemmin poliisioperaation yhteydessä räjähti

Poliisi on löytänyt kuolleen ihmisen asunnosta Espoon Mäkkylästä. Aiemmin Mäkkylässä tapahtui räjähdys poliisioperaation yhteydessä.

Räjähdys tapahtui noin puoli yhdeksän aikaan maanantai-iltana. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi Twitterissä, että poliisi oli paikan päällä rutiininomaisen tarkastustehtävän takia. Tehtävän yhteydessä kohteena olleessa asunnossa räjähti.

Molemmat tehtävässä olleet poliisit loukkaantuivat. Poliisit vietiin sairaalaan, mutta heidän tarvinnut jäädä sairaalahoitoon. Poliiseilla ei tiedotteen mukaan ollut hengenvaaraa. Poliisin tiedossa ei puoliltaöin ollut muita loukkaantumisia.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi Twitterissä, että tehtävällä ei ollut viitteitä terrorismiin. Myöhemmin poliisi tviittasi, että poliisin tiedossa ei ole seikkoja, jotka viittaisivat järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Samassa tviitissä kerrottiin, että tutkittavat rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

The explosion happened as the police were on a seemingly routine check-up. There are no signs of organized crime or terrorism. The types of crime will be defined as the investigation moves forward. #police #Espoo

