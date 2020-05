Poliisi pidätettiin ja sai murhasyytteen Minneapolisissa – paikallispoliitikon mukaan syytetty ja uhri tunsivat toisensa

Minneapolisissa on osoitettu mieltä jo kolmen päivän ajan sen jälkeen, kun aseeton musta mies kuoli pidätystilanteessa.

Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt poliisin, joka liittyy Minneapolisissa kuolleen George Floydin tapaukseen. Häntä vastaan on nostettu syytteet murhasta.

Floyd, 46, sai surmansa pidätystilanteessa. Sivullisen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka valkoihoinen poliisi painaa polvella kaulaa. Videolla kuuluu, kuinka käsirautoihin laitettu Floyd sanoo, että hän ei saa henkeä.

Poliisit epäilivät, että Floyd oli maksanut kaupassa väärennetyllä 20 dollarin setelillä. Hän ei ollut aseistautunut.

Pidätetty poliisi on yksi neljästä poliisista, jotka on erotettu tapauksen vuoksi. Minneapolisin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Andrea Jenkins sanoi Washington Postin mukaan, että Floyd ja nyt pidätetty poliisi ovat tunteneet toisensa vuosien ajan. Jenkinsin mukaan miehet työskentelivät aikanaan samassa yökerhossa järjestyksenvalvojina.

Videon leviäminen julkisuuteen johti mielenosoituksiin Minneapolisissa.

Osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, mutta osa on muuttunut väkivaltaisiksi mellakoiksi. Poliisi on ampunut mielenosoittajia kyynelkaasulla ja mielenosoittajat ovat heittäneet poliiseja kivillä.

Kaupungilla autoja on sytytetty palamaan ja kauppoja on tuhottu. Rikotuista ikkunoista ihmiset ovat kävelleet sisään tyhjentämään kauppoja.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan mielenosoittajat ovat sytyttäneet yli kymmenen rakennusta palamaan.

Perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa mielenosoittajat sytyttivät tuleen poliisiaseman. Rakennuksen ympärille oli asetettu esteitä, mutta ihmiset tulivat niistä läpi.

– Mielenosoittajat tunkeutuivat väkisin rakennukseen ja sytyttivät useita tulipaloja, kertoo julkisen tiedon viraston johtaja John Elder mediayhtiö CNN:lle.

Poliisiasema evakuoitiin illalla kymmeneltä paikallista aikaa. Aseman ulkopuolelle kerääntyi paljon hurraavia ihmisiä, jotka ampuvat ilotulitteita.

Poliisi ei puuttunut voimakkaasti mielenosoittajien toimintaan palavalla poliisiasemalla, koska he epäilevät, että se voisi pahentaa tilannetta ja yllyttää mielenosoittajia.

Yhdysvaltojen kansalliskaarti on kutsuttu kaupunkiin rauhoittamaan mellakointia. St. Pauliin, Minneapolisiin ja kaupunkien ympäristöön on määrätty yli 500 sotilasta.

Minnesotan kuvernööri Tim Walz pyysi perjantain puheessaan ihmisiä lopettamaan Minneapolisia järkyttäneet väkivaltaiset mielenosoitukset.

Walz lupasi, että levottomuuksien taustalla olevaan epätasa-arvoon tullaan puuttumaan, mutta sitä ennen kaupunkiin on palautettava järjestys kolme päivää jatkuneiden tuhopolttojen, ryöstelyn ja vandalismin jälkeen.

– Meidän täytyy palauttaa järjestys ennen kuin voimme puuttua ongelmaan, Walz sanoi puheessaan.

Walz pyysi myös anteeksi perjantaina aamuyöllä sattunutta CNN:n toimittajan ja tämän kuvaajan pidätystä. Heidät vietiin käsiraudoissa poliisiasemalle heidän tehdessään livelähetystä palamaan sytytetystä poliisiasemasta. Poliisi ei kertonut pidätyksen syytä.

Valkoihoisten poliisien mustiin kohdistunut liiallinen voimatoimien käyttö on herättänyt voimakasta keskustelua ja mielenosoituksia Yhdysvalloissa viime vuosina.

Vuonna 2014 aseeton musta mies Eric Garner kuoli, kun poliisi piti häntä kuristusotteessa.