Poliisi pidätti kymmeniä ilmastomielenosoittajia Lontoossa ja Amsterdamissa

Poliisi on pidättänyt kymmeniä ilmastomielenosoittajia Lontoossa ja Amsterdamissa.

Amsterdamissa pidätettiin 50 aktivistia, jotka tukkivat yhden kaupungin pääkaduista ja kieltäytyivät siirtymästä läheiselle aukiolle. Mielenosoitukselle oli lupa, mutta sen ehtona oli, että mielenosoituksesta ei ole haittaa liikenteelle.

Liikenne kuitenkin meni sekaisin, kun noin 900 mielenosoittajaa kokoontui Hollannin kansallismuseon eteen vaatimaan lisää toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Anteeksi, että tukimme tien, mutta tämä on hätätilanne”, mielenosoittajien kylteissä luki. He muodostivat ihmisketjun korttelin ympäri ja laittoivat kadulle telttoja. Järjestäjien mukaan he aikoivat pysyä paikalla viikkoja.

Mellakkapoliisi kuitenkin puuttui peliin vain tuntien jälkeen ja kantoi putkaan kaikki mielenosoittajat, jotka eivät totelleet lähtökäskyä.

Lontoon poliisi ilmoitti pidättävänsä kaikki lainrikkojat

Amsterdamin mielenosoittajat ovat osa kansainvälistä liikettä, joka haluaa lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Vastaavia mielenosoituksia on tänään maanantaina järjestetty ainakin Britanniassa, Australiassa ja Saksassa.

Myös Lontoossa ilmastomielenosoitus johti pidätyksiin, kun aktivistit tukkivat sillan ja useita teitä brittiparlamentin lähistöllä.

Osa aktivisteista kahlitsi itsensä rakentamaansa ”ydinohjukseen”, ja vaati, että maan ydinsukellusveneohjelmaan käytetyt rahat tulisi ohjata ilmastotyöhön. Osa puolestaan pysäköi auton keskelle katua ja kahliutui siihen.

Lontoossa mielenosoitukset ovat johtaneet ainakin 21 pidätykseen. Viranomaiset ilmoittivat jo viime viikolla varautuvansa protesteihin ja pidättävänsä kaikki, jotka rikkovat lakia, vaikka kyse olisikin väkivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta.

Berliinissä ei pidätyksiä

Samat aktivistit tukkivat liikenteen myös Berliinin keskustassa. He aikovat pysyä siellä viikkoja. Berliinissä ei kuitenkaan pidätetty ketään ja protestit pysyivät rauhallisina.

Aktivistit leiriytyivät viisi pääväylää yhdistävään liikenneympyrään. Poliisi katkaisi liikenteen pääsyn risteykseen, koska mielenosoituksen pelättiin johtavan liikennekaaokseen aamuruuhkassa.

Toiset aktivistit puolestaan ajoivat polkupyörillä halki kaupungin saadakseen huomiota kampanjalleen.