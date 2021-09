Poliisi selvittää keskustan ryhmänjohtajan Juha Pylvään kohupuhetta

Poliisi on aloittanut selvityksen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään kohua nostattaneesta puheesta, kertoo Pohjanmaan poliisilaitos. Seinäjoella keskustan kesäkokouksessa elokuun lopulla pitämässään puheessa Pylväs sanoi, että Suomeen tarvitaan omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta, mutta ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse”. Hän pahoitteli myöhemmin sanavalintaansa. Poliisin mukaan asiasta on kirjattu tutkintapyyntö selvityksenä, jossa on määrä selvittää,…

