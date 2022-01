Poliisi selvitti yli 130 000 euron ilotulitevarkauden – osa varastetusta tavarasta oli ehditty ampua taivaalle

Poliisi on selvittänyt suuren Kaarinassa tehdyn ilotulitevarkauden, josta on epäiltynä yhdeksän henkilöä. Anastettujen ilotulitteiden arvo on noin 138 000 euroa. Kaarinasta varastettiin lukittuun tilaan murtautumalla suuri määrä ilotulitteita 18.–25. joulukuuta. Kaikki epäillyt ovat täysi-ikäisiä nuoria miehiä. Poliisi takavarikoi ja palautti omistajalle huomattavan osan ilotulitteista. Osa niistä oli tosin myyty, välitetty eteenpäin tai käytetty. Lounais-Suomen poliisi on...

