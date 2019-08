Poliisilla on käynnissä takaa-ajotilanne Tampereelta kohti Ylöjärveä – Epäillään liittyvän Porvoon ampumistapaukseen

Poliisilla on käynnissä takaa-ajotilanne Tampereelta Ylöjärven suuntaan. Keskusrikospoliisi epäilee, että tilanne liittyy aamuyöllä Porvoossa tapahtuneisiin ampumisiin. Poliisi on luvannut kertoa aiheesta lisää hetken kuluttua.

Kahta poliisia ammuttiin hälytystehtävän yhteydessä sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantiellä. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii tapauksia murhan yrityksinä. Poliisimiehistä toinen on haavoittunut vakavasti. Hengenvaaraa ei kuitenkaan ole ja hänen tilansa on vakaa. Toinen poliiseista on päässyt jo pois sairaalahoidosta.

KRP:n tiedotustilaisuudessa Vantaalla kerrottiin sunnuntaina iltapäivällä tapahtumien kulusta. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi, että suojavarusteet saattoivat pelastaa Porvoon ampumisessa poliisien hengen tai ainakin säästivät heidät vakavilta vammoilta.

Kahta ampumisista epäiltyä miestä etsitään parhaillaan. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin tapahtumien saaneen alkunsa, kun poliisi sai hälytystehtävän Porvoon Eestinmäen teollisuusalueelle kello 00.30 sunnuntain vastaisena yönä.

Tapahtumapaikalla poliisipartiota uhattiin lähes välittömästi aseella. Poliisit yritettiin saada luopumaan aseistaan. Poliiseja kohti avattiin tuli ja he loukkaantuivat.