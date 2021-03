Poliisin massiivisesta Airiston Helmi -iskusta vuosia, mutta tutkinta on yhä kesken – Käteistä takavarikossa miljoonia euroja

Viranomaisten laajamittainen isku venäläisomisteiseen Airiston Helmeen Turun saaristossa herätti aikanaan runsaasti huomiota. Operaatiosta on kulunut kaksi ja puoli vuotta, mutta tutkinta on yhä kesken, eikä pääepäiltyä ole kuultu. Epäillyn avustaja ja poliisi kertovat, että kuulemisen on tarkoitus toteutua kevään aikana. Iskun turvallisuuspoliittisilla ulottuvuuksilla on spekuloitu, mutta poliisi on vakuuttanut, että kyse on tavanomaisesta talousrikostutkinnasta. Se perustelee tutkinnan venymistä kansainvälisillä virka-apupyynnöillä. Pääepäillyn avustaja sanoo venymisen vaikeuttaneen epäillyn elämää huomattavasti.