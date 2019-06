Politiikan jättänyt Seppo Kääriäinen: “Vastakkainasettelu ei ole vain negatiivinen asia” – Liisa Jaakonsaaren mielestä elämme totisesti synkkää aikaa

Demokratia on jonkinlaisessa kriisissä, arvioi europarlamentin jättänyt Liisa Jaakonsaari. Politiikan katsomoon niin ikään siirtynyt Seppo Kääriäinen toppuutteli vastakkainasetteluun liittyviä uhkia ja pyrki näkemään siinä myös mahdollisuuksia.

Kultaranta-keskustelujen toisessa avoimessa keskustelussa maanantaina syvennytään politiikan murrokseen ja demokratian tulevaisuuteen. Panelisteina ovat ministeri Seppo Kääriäinen , professori Anu Kantola , Suomen Atlantti-seuran puheenjohtaja, ex-meppi Liisa Jaakonsaari sekä ulkomaan toimittaja Heikki Aittokoski Helsingin Sanomista.

Jaakonsaari kuvaili, että aiemman vastakkainasettelun on korvannut uuden vastakkainasettelun aika. Hän piti kuitenkin myös hyvänä sitä, että poliittista järjestelmää haastetaan. Kokonaiskuva oli kuitenkin jokseenkin pessimistinen.

– On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko pirstoutuminen. Jos tulevaisuudesta saadaan käsitys, voi myös löytyä keinoja. Elämme kuitenkin totisesti synkkää aikaa. Vaikka äänestysprosentti nousi EU-vaaleissa, demokratia on jollain lailla kriisissä. Kauppapolitiikassa on sentään menty eteenpäin.

Aittokoski otti esimerkkinä ajankuvasta Britannian hankalan brexit-prosessin.

– Lontoossa ajetaan päin seinää, peruutetaan ja ajetaan sen jälkeen uudestaan päin seinää. Seuraava mahdollinen pääministeri saattaa ottaa vielä lisää vauhtia ja ajaa taas päin seinää. Boris

Johnson on oxfordilainen versio Donald Trumpista , Aittokoski kuvaili.

Kantola vertasi tämänhetkistä tilannetta ristiaallokossa seilaamiseen.

– Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen alkoi nousta nationalistinen populismi. Mikä on seuraava aalto? Jos katsotaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan vaalituloksia, onko sattumaa, että demarit punkevat pinnalle. EU-vaalit osoittivat, että toisaalta nousevat oikeistopopulistit ja toisaalta vasemmistoliberaalit, Kantola kuvaili.

“Kaikissa puolueissa on populistista puheenpartta”

Kääriäinen toi esille, että vastakkainasettelu ei ole vain huono asia.

– Uudet vastakkainasettelut ovat monesti puolueiden sisäisiä, eivät vain puolueiden välisiä. Vastakkainasettelu ei ole vain negatiivinen asia, koska se antaa äänestäjille vaihtoehtoja.

Aittokoski muistutti politiikan ja talouden kohtalonyhteydestä.

– Olisihan se ihme, jos politiikassa ei olisi turbulenssia. Kun on talouskriisiä, eurokriisiä ja pakolaiskriisiä eli paljon isoja muutoksia samanaikaisesti, se luo epävarmuutta, joka näkyy politiikassa.

Jaakonsaari muistutti, että populismi ei synny tyhjästä.

– Jos Euroopassa, Suomessa ja maailmassa ei pystytä vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tämä kehitys tulee jatkumaan.

Kääriäinen muistutti, ettei populismi ole vain laitaoikeiston yksinoikeus.

– Kaikissa puolueissa on populistista käyttäytymistä ja puheenpartta.