Pompeo: On kaikkien maiden velvollisuus ottaa kansalaisensa Syyrian-leireiltä – ”Aselevon tavoitteet saavutetaan 96 tunnissa”

Euroopan maiden velvollisuus on ottaa vastaan omat, Syyrian leireillä olevat kansalaisensa lapsista Isis-taistelijoihin. Näin sanoo Yhdysvaltojen puolustusministeri Mike Pompeo .

– Olen tyytyväinen, että moni maa on ilmoittanut ottavansa kansalaisensa pois – mutta pettynyt, ettei se ole tapahtunut aiemmin, Pompeo totesi tiedotustilaisuudessa.

– Harva Euroopan maa on ollut tähän halukas, toivomme että halukkuus kasvaa nyt.

Myöhemmin hän tarkensi tarkoittavansa kaikkia maita, ei vain Eurooppaa.

Lausunto liittyi presidentti Donald Trumpin aiemmin illalla lähettämään tviittiin, jonka mukaan ”jotkut Euroopan valtiot” ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan Isis-taistelijoita. Hän ei kuitenkaan maininut, mitkä maat olisivat kyseessä.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>….I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1185219643432230913?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 18, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

”Tavoitteet saavutetaan 96 tunnissa”

Ministeri Pompeo tapasi Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin sekä liittolaismaitaan Naton neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Tarkoituksena oli keskustella Syyrian tilanteesta ja selvittää liittolaisille, mitä Yhdysvallat suunnittelee ja mitä se on Turkin kanssa sopinut.

ja Stoltenberg katsovat, että vaikka Turkin hyökkäys Syyrian puolelle on tuomittu, on Turkilla sinänsä perusteltu huoli turvallisuudestaan.

– Mutta tämä ei ole oikea tapa toimia. Se tehtiin Turkille hyvin selväksi ja siksi puutuimme asiaan, Pompeo sanoi.

Eilen solmitun ja paikoin heikosti pitäneen aselevon toteutus on Pompeon mukaan vielä alkuvaiheessa.

Hänen mukaansa toteutus vaatii paljon koordinaatiota, jotta esimerkiksi kurditaistelijat saavat siirryttyä pois sopimuksen edellyttämiltä alueilta.

– Tavoitteet saavutetaan 96 tunnin sisällä, puolustusministeri vakuutti.

”Isis on yhteinen vihollinen”

Samalla Pompeo korosti, että aselepo on vasta ensimmäinen askel, sillä tavoitteena on pysyvä, poliittinen ratkaisu.

Pompeo varoitti myös EU-maita siitä, että niiden tulisi alkaa miettiä, miten ne ottavat tarvittaessa vastaan miljoonien pakolaisten aiheuttaman ”haasteen”.

– Tiedämme kaikki, että tilanne Syyriassa on vaikea ja tulenarka. Uskomme, että aselepo voi auttaa liennyttämään tilannetta, Stoltenberg lausui.

Hän totesi myös, että kaikilla Nato-mailla on yhteinen vihollinen, Isis.

Naton puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan Syyrian tilanteesta ensi viikolla.