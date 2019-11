"Pormestari Pete" haastaa demokraattiehdokkaat presidenttikilvassa – Pete Buttigieg tekisi vaalivoitolla historiaa

Pete Buttigieg ei halua tehdä Amerikasta jälleen mahtavaa. Sen sijaan hän haluaa viedä kotimaataan kohti jotain aivan uutta ja erilaista. Näin Buttigieg kertoi keväällä ilmoittautuessaan mukaan kilpaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta.

– He kutsuvat minua pormestari Peteksi. Olen ylpeä South Bendin poika ja ehdolla Yhdysvaltojen presidentiksi, Buttigieg sanoi The Guradianin mukaan ilmoittautuessaan ehdolle.

Buttigieg on kenties jäänyt suurelle yleisölle hiukan tuntemattomaksi. Hän lähti taistoon nimekkäitä ehdokkaita vieraampana ja pienemmällä rahoituksella.

Sittemmin tilanne on ainakin rahoituksen suhteen muuttunut. Reutersin mukaan Buttigiegin taskussa oli kolmannen vuosineljänneksen jälkeen peräti 23,4 miljoonaa dollaria kampanjarahaa. Toisella vuosineljänneksellä hän keräsi rahaa enemmän kuin kukaan muu ehdokas.

Nuorin ehdokas

Buttigieg on Afganistanin sodan veteraani ja ensimmäinen avoimesti homoseksuaali presidenttiehdokas Yhdysvalloissa. Mikäli 37-vuotias Buttigieg tulisi valituksi, hän olisi Yhdysvaltojen historian nuorin presidentti.

– Olen varmasti ainoa vasenkätinen maltalais-amerikkalainen, episkopaali, homoseksuaali, milleniaali ja sotaveteraani kilpailussa, mutta mielestäni juuri profiili kerää huomion, Buttigieg on sanonut The New York Timesin mukaan.

Buttigieg valittiin kotikaupunkinsa South Bendin pormestariksi vain 29-vuotiaana. Vuonna 2015 hänet valittiin toiselle kaudelle hurjalla äänisaaliilla: Buttigieg sai äänistä peräti 80 prosenttia.

Presidenttiehdokkaan paikkaa tavoitteleva Buttigieg nauttii mielipidemittausten mukaan tällä hetkellä noin 8 prosentin kannatusta demokraattileirissä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Buttigieg suunnittelee palkkaavansa henkilökuntaa ja avaavansa vaalitoimistot Nevadaan, Etelä-Carolinaan ja Kaliforniaan, mikä asettaa hänet entistä tasa-arvoisemmalle jalansijalle tärkeimpien kilpakumppaniensa, senaattorien Bernie Sandersin ja Elizabeth Warrenin sekä entisen varapresidentin Joe Bidenin kanssa.

Buttigiegin kampanja on rakentunut vahvasti muutoksen ympärille. Buttigieg uskoo, että nuorimpana ehdokkaana hän toimisi siltana uuteen aikakauteen Yhdysvaltojen politiikassa, kertoo The New York Times.

Buttigieg ajaa muun muassa mielenterveyspalvelujen laajentamista ja vastustaa Trumpin rajamuurihanketta. Hän haluaa Yhdysvalloista hiilineutraalin vuoteen 2050 mennessä, tukee hiiliveroa ja haluaa pitää Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksessa. Lisäksi Buttigieg tukee transsukupuolisten henkilöiden oikeuksia, kertoo Business Insider.

Demokraattileirissä epävakaata

Tilanne demokraattien keskuudessa on vähintään hämmentävä: The Atlanticin mukaan Bidenilla on vaikeuksia pitää kärkipaikkansa, samaan aikaan Sanders toipuu sydänkohtauksesta ja Warrenin pelätään häviävän republikaanien presidenttiehdokkaalle ja istuvalle Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille .

Moni pähkäilee yhä suosikkiaan, ja siksi loput demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevat yrittävät kaikin keinoin vakuuttaa äänestäjät.

The Atlantic kertoo, että osan mielestä Buttigieg on liian nuori ja kokematon, ja lisäksi häneltä puuttuu afrikanamerikkalaisten tuki. Osa pohtii myös sitä, voiko Buttigieg tulla valituksi presidentiksi, koska kuuluu seksuaalivähemmistöön. Lehden mukaan Buttigiegillä itsellään on vastaus valmiina: kaikki neljää demokraattipresidenttiä toisen maailmansodan jälkeen ovat olleet nuoria ja melko kokemattomia.

Nähtäväksi jää, onnistuuko pormestari Pete vakuuttamaan demokraattien rivit ja haastamaan Donald Trumpin.