Portugalin valtavia metsäpaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi – Viranomaiset alkoivat ihmetellä, kun useat palot syttyivät lähes samanaikaisesti

Keski-Portugalissa roihuavissa metsäpaloissa on loukkaantunut tähän mennessä 30 ihmistä, joista yksi on kriittisessä tilassa. Useita kyliä on evakuoitu ja valtaväyliä jouduttu katkaisemaan. Kaksi kolmesta palosta on saatu sammutetuksi.