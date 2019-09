“Posti tulee ryssimään tämän vuotensa”, sanoo PAU:n puheenjohtaja – ei luota Postin palkkalupauksiin

Postin ja pääosaa sen työntekijöistä edustavan ammattiliitto PAU:n (Posti- ja logistiikka-alan unioni) välinen kiista 700 pakettilajittelijan palkoista näyttää kiristyvän.

PAU esitteli viime viikolla esimerkkilaskelmia, joiden mukaan Teollisuusliiton työehtosopimukseen siirrettyjen palkat laskisivat kymmenillä prosenteilla.

Nyt Posti väittää, että palkkojen laskemisen sijaan ne voivat jopa nousta.

– Taulukkopalkkojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa, koska jatkossa palkka muodostuu kahdesta eri osasta aiemman yhden sijaan. Teollisuusliiton työehtosopimuksessa taulukkopalkan päälle tulee suunniteltu suoritepalkkio, ja kokonaisansio on parhaimmillaan jopa korkeampi kuin nyt, sanoo Postin paketti- ja verkkokaupparyhmää johtava Turkka Kuusisto Postin tiedotteessa.

PAU ei usko laskelmia

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen pitää kiinni PAU:n palkkalaskelmista.

– Kyse on siitä, että posti ei suostu antamaan minkäänlaisia takeita työntekijöille sellaisista ansioista, mitä he tällä hetkellä saavat. Suoritepalkkio on vain yksi lupauksista, joihin ei usko kukaan. Sen maksaminen on puhtaasti Postin omissa käsissä. Posti on aiemminkin maksanut joillekin ryhmille tuotantopalkkioita, mutta sitten ne lakkauttanut, sanoo Nieminen.

Nyt kuumentuneessa kiistassa on kyse siitä, että Posti aikoo siirtää 700 henkilöä PAU:n työehtosopimuksesta Teollisuusliiton työehtosopimukseen. Se on mahdollista vastoin työtekijöiden tahtoa, kun Posti siirsi työntekijät 100 prosenttisesti omistamaansa tytäryhtiöön.

Ministeri Paatero vaikenee

Postin omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) ei halunnut maanantaina ottaa kantaa kuumana käyvään keskusteluun Postin toimitusjohtajan huippupalkkioista.

Toimitusjohtaja Heikki Malisen kuukausipalkka ilman palkkioita on 46 000 euroa. Viime vuodelta hän kuittasi palkkaa ja palkkioita 987 764 euroa eli kuukausiansiot nousivat noin 82 000 euroon.

Samaan aikaan Posti siis kurittaa työntekijöitä siirtämällä heitä huonomman työehtosopimuksen piiriin. Paateron avustajakunnasta kerrotaan, että ministeri ottaa kantaa kiistaan tiistaina.

Valtio-omisteisessa osakeyhtiössäkin liiketoimintaa koskevan poliittisen ohjauksen mahdollisuudet ovat pienet. Liiketoimintaa koskevat päätökset ovat Postin oman hallituksen käsissä.

Paatero joutuu arvioimaan, onko Malisen tarjous luopua kahden kuukauden palkastaan riittävä rauhoittamaan kuumana käyvää riitaa.

Tes katkolla lokakuun lopussa

– Posti tulee toiminnallaan ryssimään tämän vuotensa, sanoo PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen .

Syynä on se, että PAU:n neuvotteleman viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy lokakuun lopussa. Sen piirissä on noin 10 000 postin lajittelusta ja jakamisesta vastaavaa henkilöä. Työehtosopimuksen voimassa olon päättyminen mahdollistaa työtaistelutoimet.

Postin kannalta marras–joulukuu ovat kuukausia, jolloin iso osa tuloksesta tehdään.

Niemisen puheista saa sellaisen käsityksen, että Postin tes-shoppailu ei PAU:lle käy. Mitään neuvotteluyhteyttä Postin ja PAU:n välillä ei ole ollut vaan kiistaa käydään julkisuuden hallinnasta.