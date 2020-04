Postin ex-toimitusjohtaja Heikki Malinen siirtyy uusiin tehtäviin: "On kunnia päästä johtamaan Outokumpua"

Heikki Malinen aloittaa Outokummun toimitusjohtajan tehtävässä toukokuussa. Malinen on ollut Outokummun hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Nimityksensä myötä hän eroaa yhtiön hallituksesta.

Outokumpu Oyj:n hallitus on nimittänyt Heikki Malisen yhtiön toimitusjohtajaksi ja yhtiön johtoryhmän puheenjohtajaksi. Malinen aloittaa yhtiön palveluksessa 1. toukokuuta ja toimitusjohtajana 16. toukokuuta.

Aiemmin Malinen on työskennellyt toimitusjohtajana Postissa. Viime syksynä Suomessa kohistiin Postin johdon palkkioista. Elokuun lopussa Posti oli kertonut siirtävänsä noin 700 pakettilajittelun työntekijää Medialiiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n mukaan työehtosopimuksen vaihtaminen olisi tarkoittanut jopa 30 – 50 prosentin palkanalennuksia yksittäiselle työntekijälle taulukkopalkat ja muut työehtosopimuksen lisät huomioiden. Seurasi työehtokiista, joka saatiin ratkaistua lopulta vasta marraskuussa.

Kesken työehtokiistan, 30. elokuuta, Kauppalehti uutisoi Postin silloisen toimitusjohtajan Heikki Malisen palkasta. Malinen tienasi vuonna 2018 yhteensä 987 764 euroa, joka tarkoittaa 82 313 euron kuukausiansiota. Malisen ansioissa oli mukana bonuksia ja kannustinpalkkioita yhteensä 376 841 euroa. Malinen lupasi syksyllä luopua kahden kuukauden palkastaan, joka on 92 000 euroa. Hän päätyi irtisanoutumaan toimitusjohtajan tehtävästään viime lokakuussa.´

Malinen on ollut Outokummun hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Nimityksensä myötä hän eroaa yhtiön hallituksesta huhtikuun lopussa.

Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan kiittelee Malista parhaaksi valinnaksi. Jordan toteaa Outokummun tiedotteessa, että Malisella on toimitusjohtajakokemusta vaativissa toimintaympäristöissä, minkä lisäksi hänellä on kansainvälistä kokemusta myynnistä ja prosessiteollisuudesta.

– On kunnia päästä johtamaan Outokumpua, joka on ruostumattoman teräksen toimialan johtava globaali toimija. Yhtiössä viimeisen neljän vuoden aikana toteutetun muutoksen ansiosta yhtiö on hyvässä kunnossa. Yhtiön tuotantolaitokset ovat maailmanluokkaa ja henkilöstö motivoitunutta ja osaavaa, sanoo Heikki Malinen yhtiön tiedotteessa. Hän kertoo olevansa innoissaan mahdollisuudesta kehittää yhtiötä eteenpäin.

Roeland Baan jättää tehtävänsä Outokummun toimitusjohtajana 15. toukokuuta.