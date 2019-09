Postin ylin johto saattaa saada joulukuussa erityisen 2X-bonuksen – Maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi keskiviikkona, että Postin johdon palkat arvioidaan uudelleen, koska palkitseminen ei ole ollut kohtuullista.Hän ei kuitenkaan kertonut tiedotustilaisuudessa, millaisia euromääräisiä muutoksia ja milloin Postin johdon palkkoihin tehdään.

Ministeri Paateron linjaus tulee mielenkiintoiseen aikaan, koska Postin palkka- palkkioselvityksen mukaan joulukuussa on tulossa tavoitteiden täyttyessä maksuun 2X-kannustin. Siinä pienin mahdollinen palkkio on 12 ja maksimikorvaus 60 prosenttia vuosipalkasta. 2X-kannustimella on Postissa kaksi mittaria, joiden toteutumista on seurattu joulukuussa 2018 ja tämän vuoden kesäkuussa. Kyse on konsernin oikaistusta tuloksesta ja asiakastyytyväisyydessä.

Postin viestintäpäällikkö Anniina Kajasviita korostaa sähköpostitse, että “2X- palkitsemisohjelman piirissä on muitakin kuin ylintä johtoa”. Hän ei kuitenkaan tarkenna viestissä, ketkä ovat bonusohjelman piirissä. Posti ei kerro, ovatko bonusohjelman tavoitteet täyttyneet ja onko 2X-bonus menossa maksuun.

“Kattaa siirtymävaiheen”

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen on luvannut jo aiemmin luopua kahden kuukauden peruspalkastaan, joka on 92 000 euroa. Malinen tienasi viime vuonna 987 764 euroa, joka tarkoittaa 82 313 euron kuukausiansiota. Malisen ansioissa oli mukana bonuksia ja kannustinpalkkioita yhteensä 376 841 euroa.

Jos Malinen saisi joulukuussa 2X-ohjelmasta 60 prosentin maksimibonuksen, niin se tarkoittaisi hänen viime vuoden kokonaispalkastaan laskettuna 366 544 euron pottia.

Lännen Media ei tavoittanut Postin toimitusjohtajaa Heikki Malista, hallituksen puheenjohtajaa Markku Pohjolaa tai varapuheenjohtaja Suvi-Anne Siimestä kommentoimaan kannustimia. Postin hallitukseen kuuluvan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston finanssineuvos Minna Pajumaa ei halunnut kommentoida 2X-kannustinta ja kehotti kohteliaasti kääntymään asiassa Postin hallituksen puheenjohtajan puoleen.

Palkka- ja palkkioselvityksen perusteella Postin johtoa koskevat parhaillaan meneillään olevat LTI10 ja LTI11-palkitsemisohjelmat. Niistä maksetaan palkkio vuosina 2021 ja 2022, mikäli esimerkiksi kannattavuuteen ja Postin pakettiliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun liittyvät tavoitteet täyttyvät. Postin viestintä ei kommentoi, onko toimitusjohtaja samanaikaisesti kolmen eli LTI10-, LTI11- ja 2X-bonusohjelmien piirissä.

– Tavanomaisen käytännön mukaan on sekä lyhyen että pitkän aikavälin palkitsemisohjelmia ja nämä ovat limittäisiä. Posti noudattaa valtio-omistajan ohjeita palkitsemisessa, viestintäpäällikkö Kajasviita kirjoittaa sähköpostitse.

“2X kannustinohjelma kattaa LTI-ohjelmien maksukauden siirtymävaiheen”, perustellaan joulukuussa ratkeavaa palkitsemisohjelmaa Postin palkka- ja palkkioselvityksessä.

Laaja säästöohjelma meneillään

Posti tiedotti viime keväänä toteuttavansa säästöohjelman, jossa tavoitellaan 150-200 miljoonan euron kustannussäästöjä. Viime torstaina Posti kertoi muutoksesta, jonka myötä sen työntekijöille on luvassa palkan alennuksia.

Posti siirtää noin 700 pakettilajittelun työntekijää Medialiiton ja Teollisuusliiton koskevaan työehtosopimuksen piiriin. Omistajaohjaus ministeri Paateron mukaan siirtoon otetaan kuitenkin nyt aikalisä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n mukaan työehtosopimuksen vaihtaminen tarkoittaisi jopa 30 – 50 prosentin palkanalennuksia yksittäiselle työntekijälle taulukkopalkat ja muut työehtosopimuksen lisät huomioiden.