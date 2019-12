Presidentti Donald Trumpin virkasyytteen nostamisesta äänestetään tänään Yhdysvalloissa

Enemmistön odotetaan kannattavan virkasyytteen nostamista Yhdysvaltain edustajainhuoneessa. Jos näin käy, Donald Trumpista tulee Yhdysvaltojen historian kolmas presidentti, joka on joutunut virkasyytteeseen. Yhtäkään presidenttiä ei ole pantu viralta.

Tänään keskiviikkona on määrä selvitä, nostetaanko Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia vastaan virkasyyte. Yhdysvaltain edustajainhuoneen on tarkoitus äänestää virkasyytteen nostamisesta iltapäivällä paikallista aikaa. Äänestyksen odotetaan noudattavan puoluelinjoja. Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö, minkä vuoksi virkasyytteen odotetaan menevän läpi.

Äänestys saattaa venyä torstaina puolelle Suomen aikaa. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan äänestys käydään todennäköisesti iltapäivällä tai alkuillasta paikallista aikaa Washingtonissa, mikä tarkoittaa, että äänestys voi venyä lähemmäs puoltayötä Suomen aikaa. Tarkkaa aikaa äänestykselle ei ole määritelty.

Virkasyytteen kahdesta syytekohdasta äänestetään erikseen: presidentti Trumpia epäillään vallan väärinkäytöstä ja kongressin toiminnan vaikeuttamisesta.

Edustajainhuone kokoontui keskiviikkona jo aamulla aloittamaan äänestystä edeltävät keskustelut. Keskustelu käynnistyi puoli viiden jälkeen Suomen aikaan. CNN:n mukaan keskustelut virkasyytteistä alkavat vasta kello 18 jälkeen. Niiden odotetaan kestävän kuuden tunnin ajan.

Äänestyksen on tarkoitus tapahtua päivän päätteeksi. Jos enemmistö kannattaa virkasyytteen nostamista, tapaus etenee senaatin oikeudenkäyntiin. Sen odotetaan olevan vuorossa tammikuussa.

Amerikkalaiset jakautuneita

Yhdysvaltalaiset ovat voimakkaasti jakautuneita virkarikostutkinnan suhteen. The Washington Postin ja Abc Newsin tuoreen mielipidemittauksen mukaan yhdysvaltalaisista 49 prosenttia on virkasyytteen ja Trumpin viraltapanon kannalla, kun taas 46 prosenttia vastustaa tätä, kertoo The Washington Post.