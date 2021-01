Presidentti Joe Biden haluaa pidentää Uusi Start -ydinsopimusta viidellä vuodella – Yhdysvaltain ja Venäjän välisen asevarustelukilvan estämisellä enää kaksi viikkoa aikaa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden pyrkii pidentämään Venäjän kanssa solmittua Uusi Start -asesopimusta viidellä vuodella, Valkoinen talo kertoi torstaina. Jatkoajan saavuttamisella on kiire, sillä nykyinen sopimus päättyy 5. helmikuuta.

Kyseessä on yksi Bidenin hallinnon ensimmäisistä suurista ulkopoliittisista linjauksista.

– Presidentti on pitkään painottanut, että Uusi Start -sopimus on Yhdysvaltojen kansallisen edun mukainen. Ja sen pidentäminen käy yhä enemmän järkeen silloin, kun suhde Venäjään on vihamielinen, kuten se nyt on, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki kertoi lehdistötilaisuudessa.

Psakin mukaan Biden on antanut maan tiedusteluyhteisölle tehtäväksi käydä läpi Solar Windsin tietomurto, Venäjän sekaantuminen vuoden 2020 vaaleihin, kemiallisten aseiden käyttäminen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämisessä sekä epäilykset tapporahan lupaamisesta Yhdysvaltain Afganistanissa olevista sotilaista.

– Jopa silloin, kun teemme Venäjän kanssa yhteistyötä Yhdysvaltojen etujen tavoittelemiseksi, teemme myös töitä saadaksemme Venäjän vastuuseen harkitsemattomista ja vihamielisistä toimistaan.

Trumpin hallinto neuvotteli sopimuksen jatkosta Venäjän kanssa syksyllä. Neuvottelut kuitenkin kariutuivat, kun Venäjä ei suostunut Yhdysvaltojen vaatimiin lisäehtoihin.

Ydinkärkien määrä alimmillaan vuosikymmeniin

Uusi Start -sopimus velvoittaa Yhdysvaltoja ja Venäjää rajoittamaan strategisten ydinkärkiensä määrää 1550:een.

Sen lisäksi, että sopimus on rajoittanut ydinkärkien määrää alimmilleen vuosikymmeniin, se myös rajoittaa maalta ja sukellusveneistä laukaistavia ohjuksia sekä niitä kuljettavia pommikoneita.

Pentagon sanoo lausunnossaan, että amerikkalaiset ovat ”paljon paremmassa turvassa” sopimuksen ollessa voimassa ja pidennettynä.

Sopimuksen päättyminen tarkoittaisi Yhdysvaltojen ja Venäjän strategisten ydinkärkien hankintaa koskevien rajoitusten päättymistä. Tämä voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa uuteen ydinasevarustelukilpailuun.

Kreml kommentoi keskiviikkona, että se oli sitoutunut sopimuksen pidentämiseen, ja että Bidenin hallinnon lupaamat ponnistelut sen eteen olivat tervetulleita.