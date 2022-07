Presidentti Joe Biden sai toistamiseen positiivisen koronatestituloksen, vointi on edelleen hyvä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on saanut toistamiseen positiivisen koronatestituloksen sen jälkeen, kun hänet todettiin jälleen koronapositiiviseksi lauantaina. Bidenin vointi on kuitenkin pysynyt hyvänä eikä oireita ole edelleenkään ilmennyt, presidentin lääkäri kertoi. Testituloksen takia presidentin eristys jatkuu yhä. Lääkärin arvion mukaan kyseessä on sama tauti kuin viime viikolla, eikä kyse ole uudesta koronatartunnasta. Lääkärin mukaan uusiutuva...