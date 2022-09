Presidentti Niinistö HS:lle: Kaasuputkivauriot nostivat koko Euroopan turvallisuusuhkan uudelle tasolle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että Venäjältä Saksaan kulkevien Nord Stream -kaasuputkien vuodot ovat nostaneet turvallisuusuhan koko Euroopassa uudelle tasolle.

– Monien ajatuksissa on kasvanut uhka omasta turvallisuudesta tai ainakin syvä huoli siitä on lisääntynyt. Turvallisuustekijät ovat ylipäätään nousseet jälleen esille kaikkialla, eikä vain tämän putken takia. Turvallisuusajattelun pitäisi nousta taas vahvemmin pintaan, Niinistö kommentoi HS:lle.

Niinistö kertoo, että räjähdykset kaasuputkissa tulivat hänelle täytenä yllätyksenä.

Niinistö ei ota HS:n haastattelussa kantaa siihen, pitäisikö viranomaisten arvioida uudelleen venäläisten matkustajien turvallisuusluokitusta eikä lähde esittämään arvioitaan siitä, kuka Nord Stream -putkia on vaurioittanut.

Eurooppalaiset johtajat ovat laajalla rintamalla esittäneet julkisuudessa arvioitaan siitä, että vauriot olisi aiheutettu tahallisesti ja että niiden taustalla olisi Venäjä.

– Kansainvälisen diplomatian vanha viisaus on kysyä, kuka tästä hyötyy? On aika vaikea arvioida, hyötyykö kukaan. Onko hyötyä sitten se, että muille aiheutuu suurempi vahinko kuin itselle? Nämä ovat kysymyksiä, joihin en osaa vastata suoraan. Luulen, että on vaikea löytää henkilö, joka sanoo, kuka tässä eniten häviää. Tämän takia tämä on toistaiseksi mysteeri, Niinistö toteaa HS:lle.