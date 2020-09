Presidentti Trump nimittämässä naisen Ruth Bader Ginsburgin seuraajaksi – päätös voi tulla jo ensi viikolla

Konservatiiviseksi luonnehdittua Amy Coney Barrettia pidetään vahvana ehdokkaana liberaalin Ruth Bader Ginsburgin seuraajaksi korkeimmassa oikeudessa. Donald Trumpin kilpailija Joe Biden on vaatinut nimityksen tekemistä vasta marraskuun vaalien jälkeen.

Presidentti Donald Trump aikoo nimittää pikavauhtia seuraajan menehtyneelle korkeimman oikeuden tuomarille Ruth Bader Ginsburgille. Trump kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan kampanjatilaisuudessaan lauantaina pääkaupunki Washingtonissa, että hän aikoo tehdä nimitysehdotuksensa lähiviikkoina. Mahdollista on, että päätösesitys seuraajasta tulee jo alkavan viikon aikana.

– Haluamme kunnioittaa prosessia, joten uskon, että se tulee tapahtumaan hyvin nopeasti, Trump totesi.

Trumpin kommentti naisen nimittämisestä on muun muassa The Guardianin mukaan kiihdyttänyt spekulaatioita 48-vuotiaan Amy Coney Barrettin ympärillä. Vetoomustuomioistuimen tuomari Barrett on roomalaiskatolinen ja hänet mielletään arvoiltaan konservatiiviseksi. Hänet nimittämisensä Ginsburgin seuraajaksi merkitsisi siten korkeimman oikeuden siirtymistä konservatiiviseen suuntaan.

Biden haluaa odottaa vaaleja

Trumpin intressissä on hoitaa nimitysasia pois alta ennen marraskuun alun presidentinvaaleja, sillä tämänhetkiset mielipidemittaukset pitävät demokraattien Joe Bidenia todennäköisenä seuraavana presidenttinä. Biden on vaatinut, että nimitys tehdään vasta vaalien jälkeen. Korkeimman oikeuden tuomarien nimitykset vaativat vahvistuksen senaatilta.

Korkeimmalla oikeudella on iso rooli Yhdysvaltain politiikassa, sillä se tulkitsee perustuslakia ja ratkaisee arvoihin pohjautuvia kysymyksiä, kuten aborttiin tai kuolemantuomioon liittyviä kiistoja.

Korkeimman oikeuden nykyisistä yhdeksästä tuomarista neljä on ollut perusnäkemyksiltään liberaaleja ja viisi konservatiiveja. Yksi konservatiiveista on kuitenkin monissa kysymyksissä äänestänyt liberaalien linjan mukaan.

Tuomarien nimittämisellä on kauaskantoiset seuraukset, sillä tuomarien paikat ovat elinikäisiä, elleivät nämä itse päätä erota.

Ginsburg oli Clintonin nimitys

Haimasyöpään perjantaina87-vuotiaana kuollut Ginsburg tunnettiintunnollisena korkeimman oikeuden tuomarina, jota moni juristi ja ihmisoikeuksien puolustaja pitää esikuvanaan. Ginsburg oli viime vuodet vakavasti sairas, muttei jättänyt istuntoja väliin kuin äärimmäisen pakon edessä.

Ginsburg ponnisti maan arvostetuimman vallankäyttäjän asemaan New Yorkin Brooklynistä, jossa hän kasvoi työläisperheessä. Ginsburg nousi korkeimpaan oikeuteen presidentti Bill Clintonin nimittämänä vuonna 1993 ollen korkeimman oikeuden historian toinen naistuomari.

Presidentti Trumpkommentoi kuolinuutista tuoreeltaan kuvailemalla, että Ginsburgilla oli uskomaton elämä ja että koko kansakunta suree hänen poismenoaan.