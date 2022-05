Presidentti Zelenskyi: Mariupolista ja sen esikaupunkialueilta evakuoitiin yli 340 ihmistä

Itäukrainalaisesta Mariupolin kaupungista ja sen esikaupunkialueilta on eilen evakuoitu 344 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Evakuoidut on kuljetettu Ukrainan hallinnassa olevaan Zaporizhzhjan kaupunkiin.

Aiemmin tällä viikolla Mariupolissa sijaitsevan Azovstalin terästehtaan alueelta oli evakuoitu 150 ihmistä, jotka oli myös kuljetettu Zaporizhzhjaan.

Zelenskyi kertoi puheessaan Ukrainan käyvän edelleen neuvotteluja, jotta Mariupolissa Azovstalin terästehtaan alueella yhä olevat siviilit saadaan pelastettua. Presidentin mukaan Azovstalin alueella on vielä myös lapsia.

Zelenskyi sanoi myös puhuneensa Israelin pääministerin Naftali Bennettin kanssa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin lausunnosta italialaiselle tv-kanavalle, jossa Lavrov väitti natsidiktaattori Adolf Hitlerillä olleen “juutalaisverta”. Lavrovin lausunto herätti aiemmin tällä viikolla runsaasti paheksuntaa, vastalauseita ja hämmennystä, ja esimerkiksi Israelissa se herätti suurta raivoa. Bennett ja Zelenskyi ovat juutalaisia.

Zelenskyi sanoi puhuneensa myös Hollannin pääministerin Mark Rutten kanssa seuraavista diplomaattisista toimista, joita tarvitaan rauhan saamiseksi. Zelenskyi ja Rutte keskustelivat siitä, miten sotarikoksiin syyllistyneet venäläiset sotilaat ja komentajat saadaan oikeuteen vastaamaan teoistaan.

Venäjä on jatkanut Ukrainassa iskuja ei-sotilaallisiin kohteisiin, kuten kouluihin, sairaaloihin, asuinrakennuksiin ja liikenteen solmukohtiin, kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

