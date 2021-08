Presidenttipari hankki uuden koiran – Jenni Haukio esittelee Oskun tviitissään

Presidenttiperhe on saanut uuden jäsenen, kertoo Jenni Haukio Twitterissä. Osku-nimen saanut koiranpentu on rodultaan tenterfieldinterrieri. Perheeseemme on liittynyt uusi jäsen, tenterfieldinterrierin pentu – Osku. ❤️ pic.twitter.com/SG8GRTBrh6 — Jenni Haukio (@JenniHaukio) August 29, 2021 Presidentti Sauli Niinistön ja Haukion edellinen koira, bostoninterrieri Lennu kuoli toukokuussa aivolisäkekasvaimeen. Julkisuudessakin esiintynyt Lennu eli kymmenen vuoden ikäiseksi. Tenterfieldinterrieri on australialainen…