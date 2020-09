Propagandakoneisto kuumana: Venäjä sanoo myrkytystä esimerkiksi rokotejuoneksi, Saksa-suhteiden sotkemiseksi ja lännen salaliitoksi

Venäjän valtiollinen media on siirtänyt huomiota esimerkiksi Valko-Venäjälle sen jälkeen, kun Saksan hallitus vahvisti, että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on yritetty murhata venäläisellä hermomyrkyllä.

Tiedot oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksestä eivät ole yltäneet venäläismediassa pääuutisiksi samalla tavalla kuin lännessä.

Ne kerrat, kun tapauksesta on kerrottu, tapauksesta on lähinnä esitetty salaliittoteorioita, joissa syyllinen on yleensä aina länsi.

Muun muassa Venäjän duuman puhemiehen Vjatsheslav Volodinin mukaan länsi on masinoinut Navalnyin tapaukseen liittyen ennalta suunnittelemansa Venäjän vastaisen kampanjan.

Volodin väittää, että lännen tarkoituksena on uusien pakotteiden asettaminen ja Venäjän kehityksen torppaaminen. Volodin viittasi puheessaan muun muassa Euroopan unioniin ja Natoon, joita ei hänen mukaansa miellytä “Venäjän talouden vahvistuminen ja maailmanlaajuisen vaikutusvallan kasvu”.

Länsi vaatii selvityksiä

Muun muassa EU vaatii Navalnyin tapauksen perinpohjaista selvittämistä ja syyllisten vastuuseen saattamista.

Britannia on syyttänyt Venäjää jo aiemmin kemiallisten aseiden kieltosopimuksen rikkomisesta. Syytökset liittyivät venäläisen entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julian myrkyttämiseen Britannian Salisburyssä keväällä 2018. Myrkytykseen käytettiin sotilastason Novitšok-hermomyrkkyä.

Venäjä kieltää osallisuutensa sekä Skripalien että Navalnyin myrkytykseen.

Navalnyin tapauksessa käytetty hermomyrkky viittaa kuitenkin melko yksiselitteisesti Venäjän turvallisuusviranomaisiin ja Kremliin.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko puolestaan on kutsunut Saksan myrkkylöydöksiä väärennetyiksi.

Venäjän valtiollinen media on pitänyt Valko-Venäjän tapahtumia vahvasti esillä etenkin sen jälkeen kun Saksa kertoi, että Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä.

Salaliittoteoria: Länsi haluaa Navalnyin kuolevan

Kremliä myötäilevä media on spekuloinut runsaasti sillä, kuka myrkytyksestä mahtaisi hyötyä.

Erään venäläistulkinnan mukaan länsi itse asiassa toivoo Navalnyin kuolemaa, jotta se saisi uuden syyn asettaa pakotteita Venäjälle.

Samanlaisia salaliittoteorioita esitettiin Venäjällä runsaasti myös muun muassa MH17-lentoon ja Skripalien myrkytykseen liittyen.

Esimerkiksi valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti väittää, että Yhdysvallat yrittää Navalnyin varjolla hidastaa venäläisen Covid-19-rokotteen kehitystyötä.

Nord Stream -juoni

Yhdysvallat on lisännyt viisi venäläistä tutkimuslaitosta pakotelistalle myrkytyksen jälkeen. Listalla oleva Venäjän puolustusministeriön alainen tutkimuslaitos on osallistunut Covid-19-rokotteen kehittämiseen.

Venäläistulkinnan mukaan Navalnyin tapaus tarjosi tekosyyn estää venäläisrokotteen pääsy useille ulkomaille. Yhdysvaltojen lääketeollisuus on venäläisväitteiden mukaan Yhdysvalloille tärkeämpää kuin ilman venäläisrokotetta jäävien ihmisten henki.

Venäjällä myös spekuloidaan, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset toivovat Navalnyin tapauksen pilaavan Venäjän ja Saksan suhteet, jotta loppusuoralla oleva Nord Stream 2 -kaasuputkihanke kaatuisi.