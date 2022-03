Puhelinjätti sai tarpeekseen kohutusta kirjaimesta – mallinimiin tuli muutoksia sodan takia

Puhelinjätti Samsung on reagoinut Venäjän sotatoimiin Ukrainassa. Polttopisteessä on erityisesti Z-kirjain, joka esiintyy joissakin Samsungin puhelinmalleissa. Z-kirjaimen käyttäminen on yleistynyt Venäjällä tuen osoituksena sota toimille Ukrainassa. Symbolia on käytetty muun muassa tankeissa, autoissa ja vaatteissa. Juttu jatkuu twiitin jälkeen. In Lithuania, Latvia, and Estonia Samsung has removed the Z branding from their foldables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD —...

