Puolan entinen presidentti Lech Wałęsa uskoo, että Venäjä on “hajotettava”, jotta maailman turvallisuus voitaisiin taata. Hän sanoo ranskalaiskanava Lci:n haastattelussa, että kansainvälisen yhteisön pitäisi vapauttaa Venäjään liitetyt kansat. Wałęsa vaatii myös, ettei länsimaat rajoittaisi toimiaan pelkästään ukrainalaisten suojelemiseen Venäjän hyökkäykseltä, vaan “Venäjän itsensä vapauttaminen” on hänestä yhtä tarpeellista.

– Vaikka Ukraina voittaisi tämän sodan, viiden vuoden kuluttua meillä on sama tilanne uudelleen. Ja kymmenen vuoden päästä näemme kuinka uusi Putin nousee valtaan. Siksi Venäjän poliittisen järjestelmän on muututtava, tai on järjestettävä Venäjän kansojen kansannousu, Wałęsa sanoo Lci:lle.

Wałęsa on vakuuttunut siitä, että maailman turvallisuus voidaan taata vain, jos nykyinen Venäjän federaatio hajotetaan.

– On 60 kansakuntaa, jotka on nielty samalla tavalla kuin ukrainalaiset niellään tänään. Meidän on autettava näitä ihmisiä nousemaan. Joko poliittista järjestelmää on muutettava tai Venäjän väkiluku on vähennettävä alle 50 miljoonaan.

Venäjän nykyinen väkiluku on 144 miljoonaa ihmistä.

Wałęsa myöntää, että myös länsi on kiinnostunut lisäämään vaikutusvaltaansa maailmassa. Hän korosti, että länsi tekee niin demokraattisella ja siten legitiimillä tavalla.

– Meidän on ymmärrettävä, että länsi rakentaa voimaansa Naton ja EU:n laajenemisen kautta. Mutta kaikki tämä tehdään demokraattisesti. Venäjä tekee sen väkivallalla.

Wałęsa puhuu siitä, miten maailma tulee jakautumaan kahteen osaan: demokratiaan ja Natoon sekä Venäjään ja Kiinaan. Hän kritisoi länttä siitä, miten se luotti rauhanomaiseen Venäjään. Hän muistelee Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin aikaa.

– Venäjä oli tuhottava. Mutta Gorbatšov oli liian älykäs. Sanoimme silloin itsellemme: “Oli Stalin ja Brežnev, mutta Gorbatšov on hyvä”. Joten jätimme venäläiset rauhaan. Venäjä on odottanut vaikeita aikoja ja haluaa nyt jatkaa sitä, mitä se on tehnyt vuosisatojen ajan: liittää itseensä muita kansoja, lisäten ne valtakuntaansa.