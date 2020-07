Puolan presidentinvaalien ovensuukysely povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva presidentti niukassa johdossa

Puolan presidentinvaaleissa ovensuukysely lupasi hyvin niukkaa johtoasemaa istuvalle presidentille Andrzej Dudalle.

Vaalien tuloksesta saattaa riippua jopa maan tulevat suhteet muuhun EU:hun.

Duda, joka on kansallismielisen ja konservatiivisen Oikeus ja järjestys (PiS) -valtapuolueen liittolainen, sai ovensuukyselyssä 50,4 prosenttia äänistä.

Hänen kilpakumppaninsa vaalien toisella kierroksella oli Varsovan liberaali pormestari Rafal Trzaskowski. Häntä äänesti 49,6 prosenttia puolalaisista. Trzaskowski on pääoppositiopuolueen Kansalaisfoorumin ehdokas.

Ovensuukyselyt tehnyt Ipsos kertoo, että virhemarginaali on kaksi prosenttia kummallekin ehdokkaalle. Alustavia tuloksia odotetaan maanantaina.

Vaalien äänestysaktiivisuus näytti kohoavan korkeaksi. Se oli iltaviideltä 52,10 prosenttia, kun ensimmäisellä kierroksella samaan aikaan luku oli 47,89 prosenttia. Ensimmäinen kierros pidettiin 28. kesäkuuta.

Vuoden 2015 vaaleissa äänestysprosentti jäi 40,51 prosenttiin.

Vaalien tuloksesta riippuu muun muassa, jatkaako Puolan hallitus oikeuslaitoksen uudistuksia. EU:n mukaan Puolan hallinto on lisännyt poliittista valtaansa oikeusjärjestelmään, ja EU on ollut huolissaan laillisuusperiaatteen toteutumisesta maassa. Valtapuolue PiS on myös hyökännyt tiedotusvälineitä, oppositiosta ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan.

Presidentin asema Puolassa on pitkälti seremoniaalinen ja arvovaltaan perustuva. Painoarvoa tuo kuitenkin se, että presidentillä on veto-oikeus lainsäädäntöön.

Dudan uudelleenvalinta lujittaisi PiS:n asemaa, sillä puolueella ja sen liittolaisilla on enemmistö alahuoneen paikoista. Näin puolueen ei tarvitsisi juurikaan neuvotella opposition kanssa lakihankkeistaan.

Trzaskowskin valinta merkitsisi sitä, että hän voisi estää PiS:n ajamia lakihankkeita.

Vaalikampanjassaan Duda esitteli itsensä lisäksi katolisten arvojen ja hallituksen anteliaiden sosiaalietuuksien suojelijana.