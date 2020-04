Puolet vammaispalveluyksikön asukkaista sairastunut koronaan Jyväskylässä

Jyväskylän Tikkakoskella sijaitsevassa vammaispalvelusäätiön asumisyksikössä noin puolet asukkaista on saanut koronavirustartunnan. Asukkaita on yhteensä 15, ja heistä seitsemällä on todettu tartunta.

Myös yksikön henkilökunnalla on runsaasti tartuntoja. Heistä enimmillään 17 on ollut yhtä aikaa karanteenissa joko tartunnan takia tai sen varalta. Osa on kuitenkin päässyt jo takaisin töihin. Tartunnan alkuperäinen lähde yksikössä ei ole selvillä.