Puolustusministeri Kaikkonen Washingtonin-vierailullaan: Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen Suomelle tärkeää

Yhdysvalloissa työvierailulla alkuviikon ollut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) palaa torstaiksi kotimaahan mukanaan myös Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin tuki Suomen ja Yhdysvaltain syventyvälle puolustusyhteistyölle.

Se, mitä kaikkea puolustusyhteistyön tiivistyminen Suomen ja Yhdysvaltain välillä tarkoittaa, tulee Kaikkosen mukaan tarkentumaan. Seuraavaksi asiaan tarttuvat virkamiehet ja puolustuksen asiantuntijat kotimaassa sekä Yhdysvalloissa.

– (He) katsovat eri sektoreita, missä voimme yhteistyötämme tiivistää ja millä tavalla. Se voi olla esimerkiksi materiaaliyhteistyötä, voi olla puolustusmateriaaliin liittyvää huoltovarmuutta, kollega Austin mainitsi avaussanoissaan avaruuden – se on esimerkki siitä, missä pienen maan on tärkeäkin tehdä yhteistyötä ja voimme varmasti siitä hyötyä, puolustusministeri Kaikkonen sanoi lehdistötilaisuudessa tapaamisen jälkeen.

Kaikkonen kertoi tuoneensa keskustelussa esiin sen, että puolustusliitto Naton avoimien ovien politiikka on Suomelle ja Ruotsille “ja Euroopalle laajastikin” tärkeää. Kaikkonen sanoi puolustusministeri Austin vakuuttaneen, että avoimien ovien politiikka jatkuu.

Vaikka se on Suomelle tärkeää, ei hetki Nato-jäsenyyden hakemiselle ole Kaikkosen mukaan juuri nyt oikea Ukrainan tilanteen vuoksi. Natokin keskittyy Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin käsittelyyn, hän arvioi myöhään keskiviikkona Suomen aikaa.

– Tuntuu siltä, että Naton päässä ajatus on sen kaltainen, että nyt päällimmäisenä ymmärrettävästi ja perustellusti on se, miten tämä Ukrainan sota saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi ja ehkä jokin neuvotteluprosessi käyntiin, Kaikkonen sanoi.

– Varmaankaan juuri nyt sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki. Keskustelut ovat vasta käynnissä ja puolueetkin pohtivat omia asetelmiaan, Kaikkonen jatkoi Suomen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun viitaten.

Kaikkosen mukaan Suomessa arvioidaan “varmaan tulevaisuudessa” onko jäseneksi hakeminen keskustelun päässä.

– Johtopäätösten aika on hieman myöhemmin.

Niinistön ja Bidenin tapaaminen pohjusti keskusteluita

Kaikkonen saapui Yhdysvaltain puolustusministeriöön Pentagoniin kollegansa Lloyd Austinin vieraaksi vain vajaa viikko siitä, kun presidentti Sauli Niinistö oli tavannut Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Valkoisessa talossa.

Austin toivotti vieraansa tervetulleeksi Pentagoniin ohuessa tihkusateessa. Alkuiltapäivästä paikallista aikaa alkanut tapaaminen käynnistyi juhlallisesti, kun puolustusministerit seisoivat kuuntelemassa Pentagonin rappusilla soittokunnan versioita Maamme-laulusta sekä Yhdysvaltain kansallislaulusta. Tämän jälkeen Austin ja Kaikkonen vetäytyivät tapaamiseensa Pentagoniin, mutta ennen varsinaista keskusteluaan puolustusministerit tervehtivät toisiaan median läsnäollessa.

Austin alleviivasi yhteistyön tärkeyttä Venäjän presidentin Vladimir Putinin käynnistämän sodan myötä.

– Nyt meidän kaikkien tulee puolestamme pysytellä Ukrainan rinnalla ja puolustaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää, jonka yhdessä loimme 75 vuotta sitten, Austin sanoi.

Kaikkonen aloitti Yhdysvaltain vierailunsa tutustumalla Suomeen F-35 monitoimihävittäjät (F-35A Lightning II -monitoimihävittäjät) toimittavan Lockheed Martinin tehtaaseen Texasin Dallasissa. Texasista Kaikkonen matkusti tutustumaan F-35-hävittäjiin Eglinin lentotukikohtaan Floridaan. Ministerin työvierailusta Yhdysvaltoihin oli sovittu jo helmikuun alussa.

Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisen suhteen Austin sanoi alkaneen liki 30 vuotta sitten, kun Suomi päätti hankkia F/A-18 hornetteja Yhdysvalloista.

– Tänään odotan innolla tuon suhteen vahvistamista, Austin totesi ja lisäsi odottavansa myös uusia puolustusyhteistyön väyliä.

Kaikkonen puolestaan sanoi Suomen olevan järkyttynyt Venäjän aggressiosta Ukrainaa kohtaan ja olevan valmiina seisomaan Yhdysvaltain rinnalla näinä vaikeina aikoina.

– Jälleen kerran Yhdysvalloilla on ollut merkittävä rooli pelotusvaikutuksen vahvistamisessa Naton kautta ja kahdenvälisesti, Kaikkonen lausui.

Suomen puolustusministerin mukaan meneillään olevista ongelmista huolimatta, ja osin niiden vuoksi, nyt on ajateltava pitkällä tähtäimellä.

– Ukrainan sodalla on perustavanlaatuisia seuraamuksia turvallisuudelle, Natolle ja Suomelle. Tämä ei ole eurooppalainen, vaan globaali kriisi

Hyvä ja rakentava tapaaminen

Ministeritapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Kaikkonen muistutti, että Euroopan turvallisuusjärjestys on muuttunut Ukrainan sodan myötä, mikä vaatii myös suomalaisen puolustuspolitiikan uudelleenarviointia. Keskustelu tästä on Kaikkosen mukaan jo käynnissä.

Tapaamista Austinin kanssa Kaikkonen kuvaili hyväksi ja rakentavaksi.

Puolustusministerien tapaaminen oli jatkoa presidenttien Niinistön ja Bidenin aloittamalle keskustelulle puolustusyhteistyön tiivistämiseksi.

Kaikkosen mukaan kyseisessä prosessissa otettiin keskiviikkona askel eteenpäin, ja yhteistyön syventämiselle on vahva selkänoja sekä Valkoisesta talosta että Pentagonista.

Puolustusministeri sanoi, että yhdessä Austinin kanssa he pystyivät kartoittamaan joukon asioita, joissa yhteistyötä voidaan lähteä syventämään.

– Hieman myöhemmin uskon, että meillä on tältä rintamalta kerrottavaa. Pohjat on nyt luotu, sitten kääritään hihat ja lähdetään töihin.

Seuraavaksi edessä on puolustusministerin mukaan ripeä virkavalmistelu syvemmän yhteistyön konkretisoimiseksi.

– Työ on vasta alkuvaiheessa, mutta sovimme askelmerkeistä, miten tästä eteenpäin mennään ja hieman myöhemmässä vaiheessa voi sitten olla tarkempaa kerrottavaa. Kovin paljon yksityiskohtia ei vielä tässä vaiheessa ole, mutta meillä on nyt selvä poliittinen tuki ja selvä poliittinen suunta, millä yhteistyötä lähdetään viemään eteenpäin.

Uutta kerrottavaa esimerkiksi asehankinnoista Kaikkosella ei ollut vaikka materiaaliyhteistyö “voi olla yksi osa” yhteistyötä.

– Se voi konkretisoitua yhteistyön yhdeksi tulokseksi, mutta tähänkin voidaan palata vasta hieman myöhemmin.

Ruotsi on vahva kumppani

Suomen ja Yhdysvaltain välisen yhteistyön lisäksi Kaikkonen kertoi ottaneensa esille myös kolmenvälisen yhteistyön Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen välillä.

– Käymme myös läpi etenemistä tuolla rintamalla. Ruotsi on meille tärkeä ja läheinen kumppanimaa, meillä on keskinäistä yhteistyötä, mutta on myös tärkeää, että kolmenvälinen yhteistyö etenee. Mahdollisesti muukin pohjoismainen yhteistyö yhdessä Yhdysvaltain kanssa.

Tiedotustilaisuuden loppumetreillä Kaikkonen sanoi ymmärtävänsä suomalaisten huolta Venäjän aiheuttamasta sotilaallisesta uhasta. Puolustusministerin mukaan samaa huolta on Euroopassa kaikkialla.

– Tämä on todella surullista ja synkkää, että Euroopassa käydään sotaa 2020-luvulla. On erittäin tärkeää, että ponnistellaan voimakkaasti sen puolesta, että saadaan sota loppumaan, Kaikkonen sanoi ja lisäsi Suomen pitäneen omasta turvallisuudestaan huolta esimerkiksi pitämällä yllä vahvaa kansallista puolustusta.

– Totta kai pohdimme, miten varmistamme turvallisuutemme myös tulevina vuosina ja tulevina vuosikymmeninä. Yksi vastaus siihen on kumppanuuksien tiivistäminen ja siitä osaltaan näissäkin keskusteluissa oli kysymys, Kaikkonen summasi.