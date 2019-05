Puolustusministeri Niinistölle moitteet “perustuslakitalebaneiksi” nimittelystä – “ei syytä epäillä rikokseen syyllistymisestä”

Nykyisen toimitusministeristön puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on saanut oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä moitteet epäasiallisten ilmaisujen käyttämisestä.

Pöystin mukaan Niinistö käytti epäasiallista kieltä arvostellessaan valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita muun muassa “perustuslakitalebaneiksi” blogissaan.

– Niinistön ei kuitenkaan ole syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Oikeuskansleri ei siten nähnyt edellytyksiä käynnistää asiassa esitutkintaa, oikeuskanslerin tiedotteessa todetaan.

Koko jupakka liittyi eduskunnassa käsittelyssä olleisiin tiedustelulakeihin, joiden käsittely venyi muutamien perustuslaillisten ongelmien takia.

Valtiosääntöoikeuden asiantuntijat toivat niin eduskunnan kuulemisissa kuin sosiaalisessa mediassa esille havaitsemiaan epäkohtia lakiesityksissä.

Puolustusministeri Niinistö turhautui viiveeseen lakien käsittelyssä.

Niinistö on myöhemmin sanonut kritiikkinsä kohdistuneen erityisesti prosessiin ja menettelytapoihin, joilla asiantuntijat pyrkivät hänen mukaansa ulkoparlamentaarisin keinoin vaikuttamaan eduskunnan päätöksentekoon. Niinistö on myös todennut, että hänelläkin on sananvapaus.

Oikeuskanslerin mukaan Niinistön käyttämät ilmaisut olivat osin epäasiallisia ja henkilöön käyviä.

– Niinistö olisi voinut esittää valtiosääntöasiantuntijoiden toimintaan kohdistuvan arvostelunsa tällaisiin ilmaisuihin turvautumatta. Ministerin tulee säilyttää vakaus ja arvokkuus myös mielestään oikeutettua kritiikkiä esittäessään. Ministerin velvollisuuksiin kuuluu pidättäytyä epäasiallisesta kielenkäytöstä virkatoimeensa liittyvässä yhteydessä, oikeuskanslerin tiedotteessa todetaan.

Oikeuskansleri pitää valtiosääntöasiantuntijoiden roolia yhteiskunnallisesti siinä määrin merkittävänä, että heidän toimintaansa on voitava kohdistaa arvostelua kunnianloukkaussäännöksen tarkoittamissa rajoissa.

Niinistön sanavalinnat eivät Pöystin mukaan riko rikoslain kunnianloukkaussäännöksen rajaa.

Oikeuskansleri perustelee kantaansa myös sillä, että perustuslaissa ministerisyytteelle on asetettu korotettu syyttämiskynnys.