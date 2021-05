Puolustusministeriö keskeytti Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle maksetun valtionavustuksen epäselvyyksien takia

Puolustusministeriö on keskeyttänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnetyn valtionavustuksen maksamisen määräaikaisesti toukokuun ajalta, ministeriö kertoo tiedotteessaan. Ministeriön mukaan keskeytys johtuu siitä, että MPK:n valtionavustuksen käyttöä koskevassa taloushallinnossa ja raportoinnissa on havaittu puutteita. MPK:lle on myönnetty vuodesta 2020 lähtien valtionavustusta noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Tätä ennen summa oli noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. MPK on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta…