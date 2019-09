Puolustusvoimain komentajan tehtävästä vastikään eläköitynyt Jarmo Lindberg nimitettiin heti teknologiafirman hallitukseen – ministeriö näytti vihreää valoa

Kenraali Jarmo Lindberg jäi elokuun alussa eläkkeelle puolustusvoimain komentajan tehtävästä. Heti syyskuussa hänet nimitettiin suomalaisen huipputeknologiayrityksen BaseN Oy:n hallitukseen.

Lindbergillä on kuitenkin lainmukainen kuuden kuukauden karenssisopimus puolustusministeriön kanssa. Sen mukaan virkamiehen on puolen vuoden määräaikana kirjallisesti ilmoitettava siirtymisestä toiseen palvelusuhteeseen tai tehtävään. Sen jälkeen asiasta on käytävä virallinen keskustelu.

Sopimuksessa lukee myös, että kuuden kuukauden rajoitusaika tulee voimaan, jos viranomainen eli tässä tapauksessa puolustusministeriö katsoo virkamiehen voivan käyttää uudessa tehtävässä hyväkseen esimerkiksi salassa pidettävää tietoa. Tällaisena tehtävänä tekstissä mainitaan muun muassa yrityksen hallituksen jäsenyys.

Rajoitusajalle ei ole tarvetta

Puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky kertoo Lindbergin toimineen täsmälleen sopimuksen mukaisesti.

Lindberg ilmoitti uudesta tehtävästä ministeriöön ja kävi asianmukaisen keskustelun. Asian selvittämisen ja harkinnan jälkeen ministeriössä syntyi 4. syyskuuta päätös, jonka mukaan rajoitusajalle ei ole tarvetta eikä sopimuksessa myös mainittua rajoitusajan korvausta makseta.

Lyhyesti sanottuna: Lindberg voi ottaa hallituspaikan vastaan.

Lindberg tuntee geopolitiikan

BaseN on kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuyritys, joka kehittää skaalautuvia esineiden internet-alustoja.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja on ilmavoimissakin palvellut Pasi Hurri . Hän pitää Jarmo Lindbergin osaamista olennaisena tekijänä yrityksen seuraavassa kehitysvaiheessa.

– Geopoliittisten asetelmien ymmärtäminen on meille elintärkeää. Se auttaa ennakoimaan muutoksia, Hurri toteaa.

– Kenraali Lindberg on viime vuosien aikana perehtynyt viimeisimpään teknologiaan, joten hänellä on tarkka käsitys siitä, miten digitaalinen transformaatio vaikuttaa maailmaan.