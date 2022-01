Sitkeät koronatartuntaketjut kurmoottavat yhä Suomen Puolustusvoimia. Päivittyvän seurannan mukaan tilanne on äitynyt maanantaihin tultaessa erityisesti Kainuun prikaatissa, johon on ryöpsähtänyt 202 uutta koronatartuntaa kolmessa päivässä. Kaikkiaan Kainuun prikaatissa on todettu vuoden alusta alkaen 305 koronatartuntaa. Uudet alokkaat astuivat palvelukseen 3. tammikuuta. Koronatartuntoja kuhisee erityisesti Porin prikaatissa. Porin prikaatissa on kaikkiaan todettu vuoden alusta alkaen 363...

