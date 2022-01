Puolustusvoimissa jo yli 4 000 ihmistä on parantunut tammikuussa koronasta – sairaana vielä noin tuhat

Alkuvuoden vaikea koronatilanne on alkanut helpottaa Puolustusvoimissa, kertoo Puolustusvoimien verkkoviestintäpäällikkö Ossian Hartig . Tammikuun aikana koronasta parantuneita on Puolustusvoimissa yhteensä jo 4 023. Tässä luvussa on mukana myös heitä, jotka ovat sairastuneet jo viime vuoden puolella. Pääesikunnan tietojen mukaan sunnuntaina 30. tammikuuta sairaana oli edelleen 1 096 henkilöä. Tammikuun alussa Puolustusvoimien koronatartuntojen määrä kasvoi nopeasti. Tuoreimpien tietojen...

