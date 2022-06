Putin: Venäjälle ei ole ongelma, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon – "Kaikki oli välillämme hyvin, mutta nyt voi olla jännitteitä, niitä todella tulee olemaan"

Venäjälle ei ole ongelma, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Putin kommentoi asiaa Turkmenistanin pääkaupungissa Ashgabatissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Venäläispresidentin mukaan Suomi ja Ruotsi voivat liittyä Natoon koska vain, jos näin toivovat.

– Mikään ei voisi häiritä meitä siinä, jos Ruotsi ja Suomi liittyvät Natoon. Jos Suomi ja Ruotsi niin haluavat, he voivat liittyä. Se on niiden oma asia. He voivat liittyä ihan mihin haluavat, Putin sanoi.

Brittilehti Guardianin ja yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan Putin sanoi myös, että Suomen ja Ruotsin tulee ymmärtää, että jos maiden alueille sijoitetaan sotilaallisia joukkoja ja infrastruktuuria, Venäjän on vastattava samalla tavalla ja luotava samankaltaiset uhat alueille, joista kohdistuu uhkia Venäjälle.

– Kaikki oli välillämme hyvin, mutta nyt voi olla jännitteitä, niitä todella tulee olemaan. Se on väistämätöntä, jos meitä vastaan on olemassa uhka, Putin sanoi Guardianin mukaan.

Venäjä on aiemmin kritisoinut voimakkaastikin Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon. Mahdollinen liittyminen on nähty kansainvälistä turvallisuutta horjuttavana asiana.

Putinin mukaan Venäjä ei koe Suomen ja Ruotsin Nato-aikeita ongelmalliseksi toisin kuin Ukrainan Nato-toiveet. Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuun lopulla ja perusteli sotilasoperaatiotaan muun muassa Naton laajentumisen estämisellä.

Madridissa koolla olevat Nato-maiden johtajat ovat kutsuneet Suomen ja Ruotsin liittokunnan jäseniksi. Päätös kutsusta ja liittymispöytäkirjojen allekirjoituksesta kirjattiin keskiviikkona huippukokouksen yhteiseen julistukseen.

Aiemmin tällä viikolla Suomi, Ruotsi ja Turkki olivat päässeet sopuun, joka mahdollisti jäsenyysprosessin etenemisen. Turkki oli omiin turvallisuushuoliinsa vedoten vastustanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista tulee varsinaisia jäseniä, jäsenyys pitää ratifioida kaikissa 30 Nato-maassa.

Putin tuomitsee Naton “imperialistiset tavoitteet”

Ashgabatissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Putin myös tuomitsi Naton tavoitteet, joita hän kuvaili imperialistisiksi. Presidentti näkee, että sotilasliitto yrittää Ukrainan sodan kautta vahvistaa asemaansa, josta Putin käytti termiä ylivalta.

Putinin mielestä Ukraina ja ukrainalaisten hyvinvointi ei ole lännen ja Naton pyrkimys, vaan niiden tarkoituksena on puolustaa omia etujaan.

Helmikuussa hyökkäyssodan aloittanutta Venäjää on useasti syytetty toistuvista siviileihin kohdistuneista iskuista Ukrainassa.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.