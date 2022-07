Putinin mukaan Venäjä sallii viljanviennin Ukrainasta, jos sen omat viljanvientirajoitukset puretaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin korosti keskiviikkona Teheranissa, että Venäjä on valmis sallimaan ukrainalaisen viljan viennin, jos se saa helpotuksia omiin viljanvientiä koskeviin rajoituksiinsa.

– Tulemme sallimaan ukrainalaisen viljan viennin, mutta lähdemme liikkeelle siitä oletuksesta, että ne rajoitukset, jotka koskevat mahdollista venäläisviljan myyntiä, poistetaan, Putin sanoi.

Kahden maailman suurimpiin viljanviejiin kuuluvan maan sota on aiheuttanut pelkoja nälänhädästä ja levottomuuksista erityisesti maiden ruoanviennistä riippuvaisissa Lähi-idän ja Afrikan maissa.

Venäjää on myös syytetty sodan aikana Ukrainasta varastetun viljan myynnistä.

“Kaasuvelvoitteet täytetään”

Putin lupaili tiistai-keskiviikon välisenä yönä Venäjän energiajätti Gazpromin täyttävän kaikki velvoitteensa täysin.

Erityisesti Saksassa on oltu huolissaan siitä, vähentääkö Venäjä kaasutoimituksia kostona EU:n pakotteista, jotka Venäjälle on määrätty maan hyökättyä Ukrainaan.

Venäjä on jo vähentänyt ja katkaissut kaasutoimituksia. Saksaan johtava Nord Stream 1-kaasuputki on esimerkiksi kymmenen päivän huoltokatkolla ja pelko on, että Venäjä jatkaa katkoa kauemminkin.

Gazprom on myös keskeyttänyt kaasutoimitukset useisiin Euroopan maihin, mukaan lukien Suomeen, Puolaan, Bulgariaan ja Hollantiin.

Vähentämällä kaasuvirtaa aste asteelta Venäjä myös kasvattaa kaasun hintaa, jolloin se ei menetä samassa suhteessa vientituloja kuin Eurooppa menettää kaasua.

– Venäjä pyrkii tekemään tilanteen mahdollisimman vaikeaksi Euroopalle samalla, kun se pyrkii säilyttämään osan tuloista, joita se öljyn ja kaasun viennistä saa, eli ei kokonaan lopeta kaasun vientiä, Helsingin yliopiston professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi STT:lle aiemmin.