Putinin seuraaja on aggressiivisempi, arvioi ex-brittikenraali

Jos Venäjä häviää Ukrainan sodan ja presidentti Vladimir Putin syrjäytetään, hänen jälkeen valtaan nousevat ovat todennäköisesti häntä aggressiivisempia, arvioi eläköitynyt brittikenraali Tim Cross Times Radiolle . Kenraalimajurin arvoon urallaan ehtinyt, arvostettu sotilashuollon asiantuntija Cross arvioi haastattelussa Ukrainan asevoimien menestyksekästä vastahyökkäystä Venäjän miehittämillä alueilla ja sen mahdollisia seurauksia Venäjän korkeimmassa johdossa.

– Kun asiat alkavat mennä pieleen, näemme monenlaisia reaktioita. Jotkut hylkäävät uppoavan laivan hyvinkin nopeasti, toiset omaksuvat kovemman linjan. Epäilemättä jotkut alkavat harkitsemaan kovaa vastausta tähän, kuten esimerkiksi taktisen ydinaseen käyttöä tai liikekannallepanoa, Cross sanoo.

– Putinilla ei ole varaa hävitä tätä, koska on olemassa voimakas vaara sille, että hän menettää valtansa. Ja hänen ympärillään on ihmisiä, jotka ovat aggressiivisemmasta päästä kuin hän, Cross lisää.

Putinin ympärillä on kuitenkin ollut myös henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet julkisesti kielteisen kantansa Venäjän hyökkäykseen ja sen toteutustapoihin Ukrainassa. Venäjän on menettänyt useita kenraaleja, mikä voi saada Venäjän asevoimien vanhemmat upseerit kokemaan uransa olevan romahtamassa, jolloin he alkavat tehdä eroa Putiniin, Cross arvioi.

Crossin mielestä ukrainalaisten pitäisi harkita edetessään lähelle Venäjän rajaa, kannattaako rajaa ylittää.

– En halua liioitella, mutta olemme puhuneet aikaisemmin siitä, voisiko Putin käyttää taktisia ydinaseita. Toivoisin etteivät he etenisi Venäjän alueille, koska silloin avautuisi kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia. Tilanne Krimin niemimaan suhteen on varsin hankala, koska Venäjä vaikuttaisi näkevän se omana alueenaan.

Ukraina suunnitteli Crossin mukaan vastahyökkäystään aluksi ensi keväälle, mutta se toteutettin nyt miehitettyjen alueiden saamiseksi hallintaan ja vahvan viestin lähettämiseksi Länsi-Euroopan maille.