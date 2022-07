Putinin terveydestä kova väite: Tarvitsi kiireellistä hoitoa viikonloppuna pahoinvoinnin vuoksi, tilalle astuu "kaksoisolento"

Suosittu venäläinen Telegram-kanava General SVR väittää , että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi tarvinnut viime viikonloppuna kiireellistä hoitoa kovan pahoinvoinnin vuoksi. Asiasta uutisoivat Sky News ja Independent .

Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu FSB:n entisten agenttien väitetysti pyörittämän kanavan mukaan lääkärit kutsuttiin Putinin sängyn viereen perjantain 22.7. ja lauantain 23.7. välisenä yönä noin kello 01.00. Putinin kerrotaan valittaneen vakavasta pahoinvoinnista. 20 minuuttia myöhemmin häntä hoitamaan kerrotaan kutsutun ylimääräinen lääkäriryhmä.

Putinia hoidettiin väitteen mukaan kolme tuntia.

Kanava väittää, että Putinin julkisissa esiintymisissä nähtäisiin tulevina viikkoina hänen “kaksoisolentonsa”, ja hänen videoesiintymisissä käytettäisiin deepfake-väärennösteknologiaa.

Kanava on esittänyt väitteitä Putinin terveydentilasta aiemminkin. Se on muun muassa väittänyt, että Putinia on hoidettu hänen sairastaman syövän vuoksi.

Kanavan väitteitä ei ole vahvistettu.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on kommentoinut Putinin terveyttä viimeksi tiistaina, kun hän kertoi venäläistoimittajille, että Kremlissä säädetään ilmastointia Putinin vilustumisen estämiseksi.

General SVR:n väitteiden todenmukaisuutta päästäneen arvioimaan 5. elokuuta, kun Putinin on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan Sotšissa.