Putinin titteli halutaan vaihtoon – venäläinen puolue kutsuisi häntä ennemmin "Venäjän hallitsijaksi", eikä presidentiksi

Venäjän liberaalidemokraattinen puolue haluaisi, että Vladimir Putinia kutsuttaisiin Venäjän presidentin sijaan “Venäjän hallitsijaksi”. Asiasta uutisoivat muun muassa Sky News ja Newsweek .

Koska presidentin titteli on peräisin lännestä, katsoo puolue sen kiusalliseksi Venäjällä.

– Valtionpäämiehen viran nimike on aina kiusannut meitä. Termiä “presidentti” käytettiin ensimmäisen kerran 1700-luvulla Yhdysvalloissa, ja paljon myöhemmin se on levinnyt ympäri maailmaa. Maassamme se on historiallisesti katsoen uusi sana, jonka voi turvallisesti korvata ennen kuin se juurtuu, puolue ilmoittaa venäläisen tietotoimisto RIA Novostin mukaan. Titteli “hallitsija” on puolueen mukaan venäläiseen korvaan yhtä helppo ymmärtää, kuin “presidentti”.

Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass ilmoittaa, ettei Putinilla ole asiaan kantaa.

– Se on uusi idea. Tähän asiaan meillä ei ole kantaa, Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin kerrotaan sanoneen, kun häneltä kysyttiin nimityksen vaihdoksesta.

Sana “presidentti” on johdettu latinan kielen sanoista prae ja sedere, “edessä istuja”.