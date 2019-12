Puukottaja iski juutalaisen rabbin kotiin kesken hanukkajuhlan – ainakin viisi loukkaantui New Yorkin esikaupungissa

New Yorkin poliisi sai epäillyn kiinni puolen yön aikaan Harlemissa. Viranomaiset ovat huolestuneita juutalaisvihamielisten tekojen lisääntymisestä.

Ainakin viisi ihmistä loukkaantui puukkoiskussa hasidijuutalaisen rabbin kotona myöhään lauantai-iltana New Yorkin esikaupunkialueella. Uutistoimisto Reutersin mukaan tiettävästi kukaan ei kuollut välikohtauksissa, mutta joidenkin mediatietojen mukaan kahden henkilön tila on kriittinen.

Välikohtaus sattui New Yorkista noin 48 kilometriä pohjoiseen sijaitsevassa Monseyn kaupungissa, jossa asuu paljon ortodoksijuutalaisia. Asiasta kertoivat useat paikallismediat.

Rabbin kotona oli hieman ennen kello 22:ta useita kymmeniä ihmisiä, jotka olivat kokoontuneet viettämään juutalaista ilon ja valon juhlaa, hanukkaa, kun kasvonsa osittain huivilla peittänyt mies hyökkäsi. Ortodoksijuutalaisen paikallisen neuvoston Twitter-tilin mukaan yhtä uhreista oli puukotettu ainakin kuusi kertaa, lievimmässä tapauksessa vammat olivat viiltohaavoja käsissä.

Hyökkääjä pakeni paikalta, mutta New Yorkin poliisi sai hänet kiinni puolen yön aikaan Harlemin kaupunginosasta, kertoo New York Times.

Mies oli pidätyksen aikaan autossa yksin. Epäiltyä kuulustellaan parhaillaan, mutta hänen motiiveistaan ole toistaiseksi tietoa.

New York Timesin mukaan New Yorkin alueella on esiintynyt viime aikoina juutalaisvihamielisiä tekoja. Viime kuussa juutalaismiehen kimppuun hyökättiin paikallisen synagogan edustalla. Perjantaina poliisi lisäsi partioidensa määrää Brooklynissä väkivaltaisuuksien pelossa. Viranomaiset pitävät juutalaisvihamielisten tekojen lisääntymistä hälyttävänä.