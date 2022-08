Raakaöljyn hinta on pudonnut tasolle, joka vallitsi hieman ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Brent-viitelaadun hinta on painunut tänään hieman alle 94 dollariin tynnyriltä. Edellisen kerran hinta oli alle 94 dollarissa 22. helmikuuta kaksi päivää ennen hyökkäystä. Brentin hinta on pudonnut tällä viikolla jyrkästi. Sadan dollarin raja alittui keskiviikkona. Viikko sitten hinta oli noin 104 dollaria. Korkeimmillaan...