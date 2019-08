Rahaministeriö hioo budjettiesitystä – kasvu- ja työllisyystoimet ovat kärjessä, haittaverot jaksotetaan

Valtiovarainministeriö valmisteli tiistaina ensi vuoden tulo- ja menoarviota Espoon Moisniemessä Rajavartiolaitoksen huvilalla.

– Päivä on aloitettu käymällä katsausta talouden isosta kuvasta. Tällä budjetilla on tarkoitus osoittaa, että tullaan pitämään kiinni hallitusohjelmasta ja talouslinjasta, joka hallitusohjelmaan on kirjattu, valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi alkuiltapäivästä.

Lintilä muistutti, että maailmalta on tullut viestejä, jotka ovat tuoneet epävakautta maailman talouteen. Rahaministerin mukaan budjetin painopiste tulee olla toimissa, joihin pystytään kansallisesti vaikuttamaan.

– Budjetissa olevilla toimilla on rakennettava ennustettavuutta ja luottamusta ja niin, että kasvun kautta pystytään vastaamaan talouden haasteisiin. Parasta olisi pitää rauhalliset ja pysyvät linjat talouspolitiikassa, se tuo omalta osaltaan ennustettavuutta.

Hallitusohjelman pääpilareina ovat julkisen talouden tasapaino vuonna 2023 ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin hallituskauden aikana.

– Suurin haaste on ihmisten työllistäminen. Meidän pitää saada työllisyyttä kasvatettua, jotta pystytään vastaamaan talouden pienempään kasvuun. Tämä on tärkeää myös yritysten kannalta, koska yritykset pitävät suurimpana ongelmana osaavan työvoiman saantia.

Valtiovarainministeriö valmistelee työllisyyteen liittyen kokonaispakettia. Lisäksi ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi odotetaan järjestöjen työllisyystyöryhmältä hallituksen syyskuun budjettineuvotteluihin.

Menolisäykset vielä valmisteilla

Hallitusneuvotteluissa sovittiin 1,2 miljardin pysyvistä menolisäyksistä ja 3 miljardin euron kertaluonteisista investoinneista.

– Menojen jaksotusta tullaan käymään läpi neuvottelujen aikana. Tiistain aamupäivän aikana ei tullut vielä yhtään varmaa lisämenoa, Lintilä totesi.

Parannuksia lienee luvassa ainakin pienimpiin eläkkeisiin ja opiskelijoille.

Haittaveroja hallitus aikoo nostaa noin 700 miljoonalla eurolla. Niidenkin jaksotusta pohditaan valtiovarainministeriön neuvotteluissa. Mukana ovat ainakin polttonesteiden, alkoholin ja tupakan verojen korotukset.

Lintilä ei vastannut siihen, onko täysin poissuljettua, että hallitus tulisi jollakin veroratkaisulla mukaan työmarkkinaneuvotteluihin.

– Annetaan työmarkkinaosapuolten käydä neuvottelut, rahaministeri sanoi.

Hallitusohjelmassa on 200 miljoonan euron varaus verojen keventämiseen ansiotuloverotuksessa pieni- ja keskituloisille. Sitä on ollut tarkoitus käyttää kompensoimaan haittaverojen kiristyksiä esimerkiksi polttonesteiden osalta.

Hallitus neuvottelee syyskuussa

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen päälinjat julkaistaan keskiviikkona iltapäivällä. Ministeriöt saavat perjantaina 16. elokuuta valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen ja se julkaistaan osoitteessa budjetti.vm.fi.

Ministeriöiden ja vm:n väliset neuvottelut pidetään 28 – 29. elokuuta.

Hallituksen neuvottelut talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta ovat 17-18. syyskuuta Säätytalolla. Eduskunta aloittaa budjetin käsittelyn lokakuussa ja käsittely vie käytännössä syyskauden.