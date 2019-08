Rahapeliautomaattien poistamisella huoltoasemilta “olisi tuhoisa vaikutus”

Matkailu- ja ravintolapalvelualan työmarkkinajärjestö MaRa vaatii rahapeliautomaattien säilyttämistä huoltoasemilla ja ravintoloissa.

Järjestön mukaan peliautomaattien poistaminen aiheuttaisi yrityksille kohtuuttomat taloudelliset menetykset.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi elokuussa olevansa valmis harkitsemaan peliautomaattien siirtämistä erillisiin tiloihin, joissa asiakkailta edellytetään niin sanottua vahvaa tunnistautumista.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan esitys on herättänyt huolta erityisesti huolto- eli liikenneasemayrittäjissä.

– Jos ongelmia on Veikkauksen mukaan 1,3 prosentissa kotitalouksia ja ratkaisuna on peliautomaattien poistaminen kokonaan ravintoloista ja liikenneasemilta, meidän mielestämme se on ylimitoitettua toimintaa.

Niin sanottuja hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja on tällä hetkellä yli 2 300 ravintolassa ja noin 800 liikenneasemalla.

Jopa kymmenien prosenttien osuus

Pieniä liikenneasemia edustaa Suomen bensiinikauppiaiden liiton toimitusjohtaja Mika Hokkanen . Hän toivoo, että rahapelihaittoja mietittäessä huomioon otettaisiin myös vaikutukset talouteen.

– Jos esitys pelikoneiden siirrosta menisi läpi, sillä olisi tuhoisa vaikutus pienissä kunnissa. Meidän alan yrittäjämme ovat merkittäviä työllistäjiä paikallisille asukkaille.

Veikkauksen mukaan tammi-toukokuussa 2018 ravintoloiden osuus peliautomaattien tuotoista oli 20 prosenttia ja liikenneasemien osuus 24 prosenttia. Yhteensä tuottoja jaettiin yrityksille noin 80 miljoonaa euroa.

MaRan liikenneasemavaliokunnan puheenjohtaja Heikki Tervanen arvioi, että pienille huoltoasemille peliautomaatit voivat muodostaa jopa kymmenien prosenttien osuuden kokonaistuotosta.

“Se on laillista liiketoimintaa”

Rahapelijärjestelmiin jaongelmapelaamiseen erikoistunut yliopistotutkija Michael Egerer Helsingin yliopistosta huomauttaa, että työpaikkojen lisäksi alueelle jäävät myös pelihaitat.

– Kuulostaa kummalliselta, että vähäosaisten ihmisten rahoilla tuetaan huoltoasemien tuloja. Jos he saavat rahapeliautomaateilla etuja, sen voisi tulkita vääristävän kilpailua, hän sanoo.

THL:n tutkimuksen mukaan rahapeliautomaatit ovat keskittyneet matalan tulo- ja koulutustason sekä runsaan työttömyyden alueille.

MaRan Lapin mukaan yksittäinen yrittäjä ei ole voinut ottaa asiaa huomioon yritystä perustaessaan. Hänen mielestään rahapeliautomaateissa ei ole kyse liiketoiminnan tukemisesta uhkapelitoiminnalla.

– Suurin osa on satunnaispelaajia, joilla ei ole mitään ongelmia. Miksi toimintaa pitää säädellä niiden henkilöiden osalta, joille tämä ei ole ongelma?

Bensiinikauppiaiden liiton Hokkasen mukaan kyse on palveluiden tarjoamisesta.

– Me katsomme asiaa elinkeinopolitiikan ja työllistämisen puolelta. Se on laillista liiketoimintaa.

“Ihmisten päätökset eivät synny tyhjiössä”

Egerer toivoo, että aluepolitiikkaa ei sekoitettaisi rahapelipolitiikkaan. Hänen mukaansa työllisyysvaikutuksia voisi yhtä lailla ehdottaa saatavaksi viinanmyyntiluvilla.

– Palveluiden vähentäminen haja-asutusalueilla on ongelma, mutta rahapelipolitiikalla ei pitäisi olla roolia tässä. Kun politiikkaan sekoittuvat myös edunsaajien intressit, rahapelihaittoja ei saada ehkäistyä täydellä teholla.

Egerer huomauttaa, että rahapeliautomaattien määrä vaikuttaa myös siihen, kuinka tavallisena ihmiset pitävät pelaamista.

– Ihmisten päätökset eivät synny tyhjiössä, vaan sen perusteella, mikä yhteiskunnassa on tavallista. Jos rahapelit eivät ole niin arkinen näky, ihmiset pelaavat vähemmän.

Loton rooli uhkapelinä voisi kasvaa

PAM:in Tervasen mukaanerilaisten tulovirtojen merkitykset liikenneasemille ovat korostuneet kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen jälkeen.

Hokkanen vahvistaa tämän ja kuvaa muutosta rajuksi, kun huoltoasemat menettivät kilpailuetunsa.

– Kukaan ei tule toimeen polttoaineella yksinään. Siihen ympärille on pakko rakentaa muuta palvelua, kuten kahvila- ja ravintolatoimintaa, autonpesua ja Veikkauksen pelien tarjoamista.

MaRan Lappi korostaa, ettei halua vähätellä rahapeliongelmia ja pitää jo nyt tulossa olevia säätelykeinoja riittävinä.

Hän ei halua ottaa kantaa Veikkauksen keskustelua herättäneeseen mainontaan.

– Se ei ole meidän asiamme.

Yliopistotutkija Egerer huomauttaa, että rahapeliautomaattien mahdollisesti lähtiessä huoltoasemille jäisi yhä Veikkauksen vähäriskisempiä pelejä, kuten esimerkiksi lotto.

– Ei ole poissuljettua, että lottoa pelattaisiin tuolloin enemmän, kun automaatit eivät enää kilpaile sen kanssa.