Rahapula hidastaa suomalaista rokotekehitystä – Virustutkija kehittää kausikoronarokotetta pikkubudjetilla

Suomessa on kehitteillä kaksi koronarokoteprojektia, joista Itä-Suomen yliopiston nenäsumuterokote on pidemmällä. Tampereella Minna Hankaniemi kehittää proteiinirokotetta. Tähtäin on kausirokottamisessa ja tulevissa pandemioissa.