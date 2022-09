Rajanylitysliikenne jatkuu itärajalla vilkkaana, ja maahantulijoiden määrä kasvaa, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto tviitissään sunnuntaiaamuna.

Rajavartioston mukaan suurin osa liikenteestä kohdistuu edelleen Vaalimaalle, mutta myös Nuijamaalle on kertynyt kuluneen vuorokauden aikana jonoja.

Sunnuntaiaamuna kahdeksan jälkeen Vaalimaalla oli yhteensä noin 500 metrin jono.

Vaalimaalla tällä hetkellä yhteensä n. 500 metrin verran jonoa.

The queue in Vaalimaa at the moment in total is approx. 500 meters. #rajaturvallisuus #rajaliikenne #itäraja #bordersecurity #bordertraffic pic.twitter.com/Dm96MaQ3ua

— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) September 25, 2022